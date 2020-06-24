Суд повторно указал на незаконность увольнения главы "Антонова"

22 июня Окружной административный суд города Киева остановил действие приказа гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса от 15 июня 2020 года об увольнении президента стратегического госпредприятия "Антонов" Александра Донца, сообщила пресс-служба юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", защищающей интересы ГП "Антонов".

Об этом со ссылкой на пресс-службу фирмы "Ильяшев и Партнеры" сообщает БизнесЦензор.

"Напомним, ранее Окружной административный суд города Киева удовлетворил ходатайство А. Донца по его иску о незаконности приказа А. Абромавичюса от 9 июня 2020 года о прекращении полномочий президента авиастроительного предприятия", - сообщает фирма.

Под данным юристов, после решения суда от 15 июня Абромавичюс самостоятельно отменил приказ об увольнении Донца. В тот же день, 15 июня, Абромавичюс повторно издал приказ о прекращении полномочий Донца.

Как сообщалось, 9 июня гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Временным исполняющим обязанности главы "Антонова" был назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов.

Перед этим комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов", по результатам которой пришла к выводу о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства.

Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса от 9 июня об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.