Киев не может смягчить карантин из-за роста заболеваемости, – Минздрав
Киев превысил допустимый порог роста распространения коронавирусной болезни для смягчения карантинных ограничений, согласно обновленной методике Минздрава.
Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства, передает БизнесЦензор.
В частности, показатель динамики заболеваемости в Киеве по состоянию на 24 июня составил 11,55%, превысив превысил допустимый уровень в 10%.
Кроме того, показатели для ослабления карантина на выполняют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.
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Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин продлил действие так называемого "адаптивного" карантина до 31 июля, а также по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова изменил критерии оценки уровня заболеваемости в регионах для смягчения ограничений.
Так, теперь регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% .
Согласно действовавшим раньше критериям, количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней не должно превышать 12 на 100 тыс. населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, не должна превышать 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должно быть больше 12 на 100 тыс. населения.
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1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики по усьому світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів... і стрижуть баранів далі!
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються подібним мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо. Тобто люди, що пішли з життя через фактично ПРИРОДНУ смертність (саме так, бо наука ще еліксир безсмертя не виготовила).
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!