Власти Киева разрешили работу кинотеатров, ТРЦ и ресторанов

Работа кинотеатров, торгово-развлекательных центров и зон, а также обслуживание в помещениях ресторанов и кафе исключены из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина в Киеве.

Соответствующие изменения содержатся в опубликованном на сайте КГГА распоряжении №58 от 22 июня 2020 года руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского. Аналогичные пункты содержатся в постановлении Кабинета министров Украины №500 от 17 июня 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно внесенным изменениям, этим распоряжением исключена из перечня запрещенной во время карантина деятельности работа театров, кинотеатров, музеев, развлекательных центров, зон, заведений, бассейнов (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах), учреждений бытового обслуживания и общественного питания (ресторанов, кафе, баров, заведений быстрого питания), магазинов площадью более 1 тыс. кв. м., непродовольственных рынков и другие направления. При этом запрещена деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Продолжают действовать ограничения на проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.

Смягчается также правило допуска посетителей в торговые помещения: 1 человек на 5 кв. м (ранее – 1 человек на 10 кв. м). При этом сохраняется необходимость соблюдать дистанцию в 1,5 м между посетителями и носить средства индивидуальной защиты (респиратор или маску, в том числе изготовленную самостоятельно). Такие же правила установлены для проведения массовых мероприятий (ранее были запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек).

При этом власти Киева разрешили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.

Распоряжение устанавливает правила начала работы для органов власти с 8 утра, с 10 утра и позже – в оптовой и розничной торговле, почтовой и курьерской деятельности, для гостиниц и хостелов, субъектов организации питания, образования, страхования, искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Из документа также исключен запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутри- и межобластном сообщении. Кроме того, из списка подлежащих самоизоляции лиц исключены лица старше 60 лет.