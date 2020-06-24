Во Львове разрешили работу спортклубов и кафе

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разрешила работу спортивных и фитнес-клубов, а также учреждений общественного питания.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям возобновила работу: учреждений общественного питания в помещении до 10 клиентов, спортивных и фитнес-клубов – до 10 посетителей", – написал Садовой.

Он подчеркнул, что такие послабления карантина являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.

"Владельцы этих учреждений должны обеспечить системное ИФА-тестирование для своих сотрудников", – подчеркнул Садовой и добавил, что эпидситуация остается непростой, а адаптивный карантин продлен до 31 июля.

Львовская область на протяжении последней недели входит в число регионов, где выявляют наибольшее число инфицированных коронавирусом.

Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек.