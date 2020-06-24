Производство грузовых вагонов с начала года упало на 72%, – Госстат

Объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-мае упал на 72,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 1435 единиц.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на ГМК Центр.

В мае вагоностроители произвели лишь 189 единиц подвижного состава, что на 35,9% меньше, чем в мае 2019 года.

Основной объем грузовых вагонов выпущен на КВСЗ, на котором значительно упало производство. В течение пяти месяцев завод произвел 854 единицы грузовых вагонов, что на 62,8% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

В 2019 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2018 годом на 5,2% – до 10 571 единиц. Основной вклад внес КВСЗ, который в прошлом году выпустил 5280 грузовых вагонов, что на 43% больше, чем в 2018 году.