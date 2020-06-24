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Комиссия по международной торговле пересмотрела пошлины после звонка Зеленского

Комиссия по международной торговле пересмотрела пошлины после звонка Зеленского

Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) Украины пересмотрела свое решение от 22 мая этого года о введении на 200 дней 18%-ной предварительной спецпошлины против импорта в Украину полимерных материалов, сузив перечень товарных групп, к которым она будет применяться.

Согласно объявлению в газете "Урядовый курьер", соответствующее решение МКМТ приняла 22 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, теперь спецпошлина в размере 18% введена на срок 190 дней в отношении поливинилхлорида суспензионного, с Константой Фикентчера в пределах от 59 до 72, который может классифицироваться по коду 3904 10 00 00, кроме поливинилхлорида эмульсионного и микросуспензийного.

Новое решение также затрагивает полиэтилен в гранулах белого цвета размером 2-5 мм с удельным весом более 0,940 г/см и одновременно показателем текучести расплава (ПТР) 5-17 г/10 минут при нагрузке 21,6 кгс, или показателем текучести расплава (ПТР) 0,34 -0,37 г/10 минут при нагрузке 5 кгс или показателем текучести расплава (ПТР) 0,06-0,08 г/10 минут при нагрузке 2,16 кгс, который может классифицироваться по коду 3901 20 90 00.

По-прежнему не будет подлежать спецпошлине импорт в Украину этих товаров из целой группы африканських, азиатских и ряда островных стран, а также стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и СНГ, кроме России.

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В первоначальном решении от 22 мая спецпошлина применялась к полиэтилену с удельным весом 0,94 или более, классифицируемому по кодам 3901 20 10 00, 3901 20 90 00 УКТВЭД, и поливинилхлориду, классифицируемому по кодам 3904 10 00 00, 3904 21 00 00, 3904 22 00 00.

Это решение вступило в силу 8 июня, но было апиостановлено Окружным админсудом Киева 10 июня в виде обеспечительной меры по иску ООО "Субос-техно", а теперь отменено МКМТ.

Истец указывал, что изначально расследование было возбуждено по двум товарным кодам УКТ ВЭД, а спецпошлина введена по трем кодам, из которых лишь один совпадает с первоначальными двумя.

"Субос-техно" также утверждал, что производимый инициатором расследования "Карпатнефтехимом" поливинилхлорид суспензионный марок KSR-67 (для производства жесткого, полужесткого и пластифицированного ПВХ, труб, профилей, пленок, листов) и KSF-70 (для производства пластифицированных пленок, профилей, изоляции, деталей, изготовленных литьем под давлением) также отличается от импортируемого на рынке.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 10 июня после жалоб бизнеса на встрече в Чернигове позвонил по телефону министру экономики Игорю Петрашко, заявив о необходимости отмены спецпошлины 18% на импорт полимерных материалов. 

"Министерство экономики обобщило этот вопрос – и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", – сказал Зеленский.

Согласно сообщению пресс-службы президента, перед этим представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, что увеличивает себестоимость продукции.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) мито (802) добрива (195) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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