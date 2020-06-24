Комиссия по международной торговле пересмотрела пошлины после звонка Зеленского

Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) Украины пересмотрела свое решение от 22 мая этого года о введении на 200 дней 18%-ной предварительной спецпошлины против импорта в Украину полимерных материалов, сузив перечень товарных групп, к которым она будет применяться.

Согласно объявлению в газете "Урядовый курьер", соответствующее решение МКМТ приняла 22 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, теперь спецпошлина в размере 18% введена на срок 190 дней в отношении поливинилхлорида суспензионного, с Константой Фикентчера в пределах от 59 до 72, который может классифицироваться по коду 3904 10 00 00, кроме поливинилхлорида эмульсионного и микросуспензийного.

Новое решение также затрагивает полиэтилен в гранулах белого цвета размером 2-5 мм с удельным весом более 0,940 г/см и одновременно показателем текучести расплава (ПТР) 5-17 г/10 минут при нагрузке 21,6 кгс, или показателем текучести расплава (ПТР) 0,34 -0,37 г/10 минут при нагрузке 5 кгс или показателем текучести расплава (ПТР) 0,06-0,08 г/10 минут при нагрузке 2,16 кгс, который может классифицироваться по коду 3901 20 90 00.

По-прежнему не будет подлежать спецпошлине импорт в Украину этих товаров из целой группы африканських, азиатских и ряда островных стран, а также стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и СНГ, кроме России.

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В первоначальном решении от 22 мая спецпошлина применялась к полиэтилену с удельным весом 0,94 или более, классифицируемому по кодам 3901 20 10 00, 3901 20 90 00 УКТВЭД, и поливинилхлориду, классифицируемому по кодам 3904 10 00 00, 3904 21 00 00, 3904 22 00 00.

Это решение вступило в силу 8 июня, но было апиостановлено Окружным админсудом Киева 10 июня в виде обеспечительной меры по иску ООО "Субос-техно", а теперь отменено МКМТ.

Истец указывал, что изначально расследование было возбуждено по двум товарным кодам УКТ ВЭД, а спецпошлина введена по трем кодам, из которых лишь один совпадает с первоначальными двумя.

"Субос-техно" также утверждал, что производимый инициатором расследования "Карпатнефтехимом" поливинилхлорид суспензионный марок KSR-67 (для производства жесткого, полужесткого и пластифицированного ПВХ, труб, профилей, пленок, листов) и KSF-70 (для производства пластифицированных пленок, профилей, изоляции, деталей, изготовленных литьем под давлением) также отличается от импортируемого на рынке.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 10 июня после жалоб бизнеса на встрече в Чернигове позвонил по телефону министру экономики Игорю Петрашко, заявив о необходимости отмены спецпошлины 18% на импорт полимерных материалов.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос – и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", – сказал Зеленский.

Согласно сообщению пресс-службы президента, перед этим представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, что увеличивает себестоимость продукции.