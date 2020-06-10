Зеленский позвонил Петрашко для снижения пошлин на сырье для легпрома

Президент Владимир Зеленский по-телефону призвал министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко решить проблему введения спецпошины на сырье для легкой промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам его встречи с бизнесом в Чернигове, передает БизнесЦензор.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос – и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", – сказал Зеленский.

Согласно сообщению пресс-службы президента, перед этим представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, что увеличивает себестоимость продукции.

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Представители легкой промышленности отметили, что для их отрасли самое важное – это сохранение рабочих мест. Но внутренний рынок Украины, где объем потребления составляет минимум 170 млрд грн, сегодня заполнен контрабандой и секонд-хендом, а доля продукции отечественных производителей – 15-20%.

Предприниматели также призвали власти при закупке средств индивидуальной защиты предоставить приоритет украинским производителям, которые переориентировались на изготовление этой продукции из-за эпидемии коронавируса.

В ответ на это Зеленский отметил, что ГП "Медицинские закупки Украины" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение ввести предварительную пошлину в размере 18% на импорт полимерных материалов на срок 200 дней с 8 июня.