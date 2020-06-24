БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 245 24

Нацбанк предупредил о рекордном падении ставок по депозитам

Нацбанк предупредил о рекордном падении ставок по депозитам

Банковский сектор входит в период низких процентных ставок, проценты по депозитам уже опустились до однозначных значений впервые за годы независимости Украины.

Об этом говорится в июньском отчете НБУ о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок. Впервые со времен восстановления независимости Украина входит в период однозначных процентных ставок по вкладам. Это является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов", – сказано в сообщении.

НБУ ожидает, что стоимость банковских кредитов также достигнет минимальных значений до конца года.

"При отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора", – подчеркивают в НБУ.

Читайте также: Депозиты физлиц в банках выросли за месяц на 5,5 миллиарда, – Фонд гарантирования

Регулятор в отчете отмечает, что низкие ставки снизят доходность банков, однако постепенно будет расти доля долгосрочных кредитов.

При этом НБУ рекомендует банкам в условиях коронакризиса продолжить снижать депозитные ставки, отслеживать показатели платежеспособности должников и активизировать работу с проблемной задолженностью.

Автор: 

банки (6964) депозит (434) НБУ (9287) ставки (214)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Кто же тебе мешал, нищеброд,иметь миллион гривен на депозите, и получать в месяц более 10 000 грн..Сhttps://biz.censor.net/n3188276 ниже уровня инфляции ,доллар по 23-25 грн в 2019 г ,что еще созреет в недрах НБУ на утеху Шариковым
показати весь коментар
24.06.2020 18:16
+4
Дивна ситуація. Кредити як я розумію досі не дступні, а депозити не мають сенсу Банківський сектор як і економіка в дуже поганому стані. Може я помиляюсь...
показати весь коментар
24.06.2020 21:17
+3
у кoгo был миллиoн уже давнo влoжили в недвижимoсъ и им пoфиг курс гривны и прoценты пo депoзитам
показати весь коментар
24.06.2020 18:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В принципе правильно.
Но рушит надежды тех, кто намеревался быть рантье - жить на проценты.
А что, при вкладе в миллион гривен до настоящего времени только проценты в месяц составляли более 10 000 грн..
показати весь коментар
24.06.2020 17:33 Відповісти
у кoгo был миллиoн уже давнo влoжили в недвижимoсъ и им пoфиг курс гривны и прoценты пo депoзитам
показати весь коментар
24.06.2020 18:24 Відповісти
Не так уж это и много - миллион гривен.
К тому же, не все ведь в Киеве живут. И недвижимость не везде доходы приносит.
показати весь коментар
24.06.2020 18:27 Відповісти
лимон гривен это примерно 37тысяч долларов, впритык на двухкомнатную хватит
показати весь коментар
24.06.2020 20:14 Відповісти
и сколько за аренду можно с нее получать?
показати весь коментар
24.06.2020 20:25 Відповісти
Думаю в Київі можна за оренду отримувати десь ті самі 10 тис грн
показати весь коментар
24.06.2020 21:13 Відповісти
За эти деньги квартира будет такая себе, мягко говоря, еще дополнительно надо будет и в ремонт вложиться, мебель и тд по минимуму, ну до 9к гривен в месяц, хотя сейчас спрос сильно упал, попробуй найти еще клиента, и цены на аренду ползут вниз, думаю это только начало
показати весь коментар
25.06.2020 06:51 Відповісти
https://biz.censor.net/user/26252, замість того, щоб заздрити, тобі треба було б заробити цей мільйон. А якого такого я буду за невеликий процент по депозиту, ризикуючи втратити свої гроші - або хакери їх вкрадуть, або банк ліквідують, інвестувати таких, як ви, котрі хочуть вирішувати свої проблеми за чужі гроші з мінімальними втратами для себе. Скільки таких, які беручи кредити, знають точно, що вони їх не збираються повертати і я таких людей знаю. Беруть кредит під заставу квартири, гроші не повертають, ховаються від банківських робітників, міняють номер телефону, двері нікому не відчиняють, працюють нелегально, щоб не світитися. Проходить час, коли можна судом стягнути борг. і досвідос. А квартиру не мають права забрати, бо лишити житла боржника не мають права. Знайома таким чином взяла кредит 20 тис.грн. ще в 2005 році, коли це по курсу було 4000 доларів і це були на той час чималі гроші. Жодного разу вона не сплатила кредит. Ховалась як могла, вже і того банку нема. Отакі історії. А я накопичувала гроші економлячи на всьому, я не їздила на відпочинок, при цьому важко працюючи, я не зробила ремонт в квартирі, багато в чому собі відмовляла. Поклала гроші на депозит, щоб коли пішла вже на пенсію був якийсь додаток до неї і гроші не знецінились за рахунок інфляції. А той, хто бере довгостроковий кредит під малі проценти, буде в шоколаді, бо на нього інфляція не вплине, а все буде навпаки. Наприклад людина придбала квартиру за 25 тис.дол. і взяла довгостроковий кредит на 15 років. За цей час його квартира може подорожчати вдвічі або втричі за рахунок інфляції і через 15 років його внески на погашення боргу будуть такі ж самі, як і на момент запозичення. Якщо не буде вкладників, то і кредитів не буде ніяких.
показати весь коментар
25.06.2020 15:31 Відповісти
Люсьєна, мені не зрозуміло, чому Ви на мене "наїхали"?
І де Ви побачили в моєму пості заздрість?
До того ж - з чого Ви взяли, що я не заробив цей мільйон?
Але, дійсно, я 10% з цього мільйона тримаю на депозиті в гривні, 90% - у долярах. Бо у нас такий "мудрий нарід", що після патріотичного Ющенка голосує за двічі несудимого Януковича, котрий зі своєю бандою обдирає країну, врятувати котру може тільки Майдан. Потім після патриотичного Порошенка голосує за скомороха Зю, наслідки "керування" якого вже починають відчуватися.
Звісно, у доларах менший відсоток, але надійніше.
показати весь коментар
25.06.2020 16:17 Відповісти
Кто же тебе мешал, нищеброд,иметь миллион гривен на депозите, и получать в месяц более 10 000 грн..Сhttps://biz.censor.net/n3188276 ниже уровня инфляции ,доллар по 23-25 грн в 2019 г ,что еще созреет в недрах НБУ на утеху Шариковым
показати весь коментар
24.06.2020 18:16 Відповісти
"дальнейшего усиления защиты прав кредиторов"
а в чём это проявляется
показати весь коментар
24.06.2020 19:26 Відповісти
Проявляється в тому, що після такого "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн https://censor.net/news/3184679/sluga_naroda_tischenko_vzyal_kredit_poddelal_dokumenty_i_kinul_bank_na_2_mln_nardep_ot_sn_leros шахраї і ті хто їм допомагав мають сісти за грати. Але Україна ще не скоро до такого дійде
показати весь коментар
25.06.2020 11:46 Відповісти
Вони збираються захищати кредиторів за рахунок вкладників.
показати весь коментар
25.06.2020 15:38 Відповісти
кредитор это и есть вкладчик
показати весь коментар
25.06.2020 16:05 Відповісти
Пилосмокти банки висмокчують гроші з народу... Скоро великі пшики почнуться. Десь осінь - зима ...
показати весь коментар
24.06.2020 20:34 Відповісти
Дивна ситуація. Кредити як я розумію досі не дступні, а депозити не мають сенсу Банківський сектор як і економіка в дуже поганому стані. Може я помиляюсь...
показати весь коментар
24.06.2020 21:17 Відповісти
поки від кредитів не перейдуть до інвестицій, не буде діла.... а тільки такі статті ... про крутий НБУ
показати весь коментар
25.06.2020 10:33 Відповісти
Из советского....Вовочку спросила учительница ,что он думает о новых партейных инициативах...--Водка подорожает! -А это почему еще!?? - Папка сказал , -Какую бы они ху@ню не затеяли .а водка подорожает!
показати весь коментар
25.06.2020 00:57 Відповісти
Кладете долар на депозит по 1,5% годовых. Приходите и берете кредит в том же банке под 1,5% , но уже в месяц. Так отчего не заплатить 24млрд налогов?
показати весь коментар
25.06.2020 07:47 Відповісти
Мне,как потребителю не интересны мутки банка с третьими лицами,я вижу простой приме,кладу надепозит ъ,5-1%, беру кредит 20-25%. В Европе кредит под 3% уже дико дорого и никто брать не хочет.
показати весь коментар
25.06.2020 18:36 Відповісти
"Будет расти доля долгосрочных кредитов". Ага будет, будет. Если будут расти долгосрочные депозиты населения. В это кто то верит в НБУ? Наверное идиотов там нет, пишут для пиару дешевого.
показати весь коментар
25.06.2020 15:15 Відповісти
НЕ трындите. Самый большой процент по депозиту - 10,5%
показати весь коментар
25.06.2020 16:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 