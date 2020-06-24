Нацбанк предупредил о рекордном падении ставок по депозитам

Банковский сектор входит в период низких процентных ставок, проценты по депозитам уже опустились до однозначных значений впервые за годы независимости Украины.

Об этом говорится в июньском отчете НБУ о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок. Впервые со времен восстановления независимости Украина входит в период однозначных процентных ставок по вкладам. Это является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов", – сказано в сообщении.

НБУ ожидает, что стоимость банковских кредитов также достигнет минимальных значений до конца года.

"При отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора", – подчеркивают в НБУ.

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Регулятор в отчете отмечает, что низкие ставки снизят доходность банков, однако постепенно будет расти доля долгосрочных кредитов.

При этом НБУ рекомендует банкам в условиях коронакризиса продолжить снижать депозитные ставки, отслеживать показатели платежеспособности должников и активизировать работу с проблемной задолженностью.