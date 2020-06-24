Нацбанк предупредил о рекордном падении ставок по депозитам
Банковский сектор входит в период низких процентных ставок, проценты по депозитам уже опустились до однозначных значений впервые за годы независимости Украины.
Об этом говорится в июньском отчете НБУ о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок. Впервые со времен восстановления независимости Украина входит в период однозначных процентных ставок по вкладам. Это является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов", – сказано в сообщении.
НБУ ожидает, что стоимость банковских кредитов также достигнет минимальных значений до конца года.
"При отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора", – подчеркивают в НБУ.
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Регулятор в отчете отмечает, что низкие ставки снизят доходность банков, однако постепенно будет расти доля долгосрочных кредитов.
При этом НБУ рекомендует банкам в условиях коронакризиса продолжить снижать депозитные ставки, отслеживать показатели платежеспособности должников и активизировать работу с проблемной задолженностью.
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Но рушит надежды тех, кто намеревался быть рантье - жить на проценты.
А что, при вкладе в миллион гривен до настоящего времени только проценты в месяц составляли более 10 000 грн..
К тому же, не все ведь в Киеве живут. И недвижимость не везде доходы приносит.
І де Ви побачили в моєму пості заздрість?
До того ж - з чого Ви взяли, що я не заробив цей мільйон?
Але, дійсно, я 10% з цього мільйона тримаю на депозиті в гривні, 90% - у долярах. Бо у нас такий "мудрий нарід", що після патріотичного Ющенка голосує за двічі несудимого Януковича, котрий зі своєю бандою обдирає країну, врятувати котру може тільки Майдан. Потім після патриотичного Порошенка голосує за скомороха Зю, наслідки "керування" якого вже починають відчуватися.
Звісно, у доларах менший відсоток, але надійніше.
а в чём это проявляется