Металлургические предприятия сократили потребление электроэнергии на 6%

Металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года сохранили потребление природного газа на уровне аналогичного периода прошлого года – 740 млн кубометров, снизив потребление электроэнергии на 6% до 4,5 млрд кВт/ч.

Об этом свидетельствуют данные отраслевого объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, метпредприятия Украины в 2019 году снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями в 2019 году составило около 11,2 млрд кВт/ч (95% относительно 2018 года).

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,840 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт/ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).