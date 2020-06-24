Нацбанк изменил процедуру применения штрафов к банкам

Национальный банк Украины (НБУ) начнет приглашать представителя банка на заседание правления или Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, на котором будет рассматриваться вопрос применения меры воздействия у этому финучреждению.

Указанные изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №9 от 22 июня, которое вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно обновленным правилам, во время заседания представитель банка сможет дать объяснения или высказать возражения относительно меры воздействия. Результаты рассмотрения объяснений и возражений будут учитываться при принятии окончательного решения правлением Национального банка по применению меры воздействия.

"Такой подход предоставит банкам дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции. Кроме этого, в решении Национального банка о применении меры воздействия появится новый пункт: оценки и выводы. Решение также будет содержать объяснение адекватности применения меры воздействия", – отмечается в сообщении.

В НБУ ожидают, что такие нововведения повысят прозрачность принятия решений по применению мер воздействия и будут способствовать лучшему пониманию рынком регуляторной политики Национального банка.

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Национальный банк также уточнил критерии отнесения банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов. Так, если между владельцами существенного участия в банке есть противоречия и это вредит его деятельности, банк будет признан проблемным.

Национальный банк внес эти изменения в положение, чтобы привести его в соответствие с нормами закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№590-их), который Верховная Рада принял 13 мая (так называемый "антиКоломойский" закон).

Закон позволяет завершить процедуры вывода с рынка неплатежеспособных банков и определяет процедуру получения компенсаций бывшими владельцами выведенных с рынка банков, совершенствует процедуру принятия решений Национальным банком, позволяет выявлять проблемность банков на ранних стадиях. Кроме этого, он расширяет механизмы возможного участия государства в выведении банка с рынка.