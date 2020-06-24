Зеленский обсудил с Эрдоганом возобновление авиарейсов в Турцию

С 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией.

Об этом президент Владимир Зеленский договорился по итогам телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Принимая во внимание традиционно высокий уровень взаимодействия и контактов между двумя странами, собеседники согласились с необходимостью скорейшего восстановления авиационного сообщения по мере ослабления карантинных мероприятий. Лидеры отметили, что рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией", – сказано в сообщении.

Зеленский также поблагодарил за неизменную позицию Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защиту прав крымскотатарского народа, а также настрой и в дальнейшем углублять стратегическое партнерство между двумя государствами.

Согласно сообщению, главы государств также согласились принять дополнительные меры для финализации переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле, а также усилить работу ряда отраслевых двусторонних механизмов.

Как сообщалось, ранее посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что украинские туристы с 1 июля 2020 года смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования на наличие COVID-19, соблюдая только необходимые требования безопасности.