Нацбанк предупредил об опасности отмены закона о гарантировании вкладов физлиц

Ретроспективное признание Конституционным судом Украины (КСУ) неконституционным закона "О системе гарантировании вкладов физических лиц" может привести к признанию деятельности Фонда гарантирования вкладов незаконной, последствия чего будут разрушительными и для финансовой системы в целом.

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила в ходе онлайн-презентации отчета о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если это решение будет иметь ретроспективное действие…, это приведет фактически к тому, что деятельность Фонда за все время его существования будет признана незаконной. А это значит, что все взносы, которые выплачивали коммерческие банки за время существования Фонда, нужно будет вернуть банкам… А 2 млн вкладчиков, которые получили от фонда около 100 млрд грн, вынуждены будут вернуть эти средства в Фонд гарантирования", – сказала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, это может привести к тому, что все решения относительно ликвидации банков, создания переходных банков, касательно продажи активов с балансов неплатежеспособных банков нужно будет признать незаконными и вернуть их в то состояние, в котором они были на момент передачи в Фонд гарантирования.

"Поэтому последствия такого решения могут быть разрушительными для финансовой системы или в целом для существования нормальной инфраструктуры финансовой системы. Кроме того, это будут, конечно, очень большие потери для бюджета", – подчеркнула Рожкова.

Замглавы НБУ добавила, что в случае, если решение КС будет распространяться только на будущие периоды, то это может остановить снижение ставок.

"Преимущественное большинство вкладов в банковской системе сегодня – это вклады обычных граждан… до 200 тыс. грн. Риск для таких граждан поднимется, соответственно цена не будет снижаться. А если не будет снижаться стоимость депозита, то мы должны перестать говорить о потенциальной возможности снижения стоимости кредитов, включая ипотеку", – пояснила Рожкова.

Она отметила, что во всех странах существуют такие институции, главным заданием которых является защита наиболее уязвимых слоев населения в случае наступления кризисных явлений.

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Как сообщалось, Конституционный суд возобновил дело о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов, которое находится на его рассмотрении с 2015 года. Очередное заседание КСУ по этому вопросу состоится 30 июня, ожидается вынесение решения.

В связи с этим глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут просит президента Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности из-за возникшей угрозы в экономической сфере в случае отмены Конституционным судом положений этого закона.