Экспортеры ягод и фруктов полностью избавилась от зависимости от рынка России, – EastFruit

За годы действия российского эмбарго на поставки плодоовощной продукции украинские садоводы и овощеводы полностью избавились от зависимости от данного рынка и даже нарастили объемы экспорта.

Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков платформы EastFruit, передает БизнесЦензор.

Так, в сезоне 2012/13 годов Россия была основным рынком сбыта плодоовощной продукции из Украины, в эту страну направлялось более 29% всего плодоовощного экспорта на сумму около $75 млн. Еще около 3% экспорта украинских овощей, фруктов, ягод и орехов направлялось в Беларусь.

Однако уже в сезоне 2019/20 годов главным рынком сбыта для плодоовощной продукции украинского производства были страны Евросоюза. На ЕС приходится уже 67% объема экспорта фруктов, ягод, овощей и орехов из Украины. Еще 14% поставок плодоовощной продукции украинского производства экспортируется в страны Ближнего Востока, и лишь около 7% – в Беларусь, которая, частично, реэкспортирует украинскую продукцию на рынок России.

По оценкам трейдеров, реальный удельный вес российского рынка в поставках овощей и фруктов из Украины составляет от 3 до 5% в стоимостном измерении.

"То есть, за семь лет зависимость украинского плодоовощного бизнеса от поставок на рынок РФ сократилась приблизительно в семь раз, а Россия впервые выпала из десятки основных стран-покупателей украинской плодоовощной продукции по итогам сезона 2019/20 годов", – отмечается в сообщении.

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В разрезе отдельных стран сейчас основным рынком сбыта украинской продукции в этой категории с удельным весом около 17% является Польша. Турция занимает второе место, во многом благодаря масштабным закупкам украинских грецких орехов, с удельным весом около 10%, а Франция третье – с долей более 7%.

Франция, в основном, импортирует из Украины замороженные ягоды и грецкие орехи, а также закупает украинское яблоко и наращивает импорт замороженных овощей. Польша тоже импортирует украинские замороженные ягоды, фрукты и овощи, а также свежие тепличные помидоры и огурцы. В ассортимент украинского плодоовощного экспорта в Польшу входят также грибы, сухофрукты, лук, арбузы, дыни, капусты, свекла, черешня, чеснок и даже яблоки.