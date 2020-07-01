"Нафтогаз" выплатил в госбюджет дивиденды на 39 миллиардов

НАК "Нафтогаз Украины" в июне уплатил в государственный бюджет второй дивидендный платеж по итогам 2019 года в размере 39,63 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Таким образом, в дополнение к первому платежа в сумме 8,5 млрд грн, который был уплачен авансом в 2019 году, общая сумма дивидендов группы за 2019 год составляет 48,13 млрд грн. Это также рекорд", – заявил Коболев.

По решению правительства дивиденды составили 95% от чистой прибыли "Нафтогаза" за 2019 год.

Как сообщалось, ранее "Нафтогаз" решил не осуществлять выплату дивидендов своей 100% дочерней структуры АО "Укртранснафта" и направить всю чистую прибыль за 2019 год на развитие компании.