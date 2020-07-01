"Укрхимтрансаммиак" уплатил в госбюджет за май более 100 миллионов ренты

Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" уплатило в госбюджет Украины рентную плату за транзитную транспортировку аммиака за май 2020 года на общую сумму более 108 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГП "Укрхимтрансаммиак" сообщает БизнесЦензор.

"В целом, начиная с начала года, предприятие направило в государственную казну более 500 млн грн рентных платежей", - сообщает компания.

На сегодня ГП "Укрхимтрансаммиак" не имеет задолженности по уплате налоговых платежей в госбюджет Украины.

Как сообщалось, по результатам работы в 2019 году ГП "Укрхимтрансаммиак" получило 87,8 млн грн чистой прибыли.

"Укрхимтрансаммиак" в 2019 году увеличило транзитную транспортировку аммиака на 16,3% (на 353 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 2,511 млн тонн.

Кабинет министров утвердил финансовый план госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" на 2020 год с чистой прибылью 22 млн грн, по сравнению с полученной в 2019 году прибылью в 87,8 млн грн.

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти - Одесса. Создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".