Украина потратила 3,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом, – Кабмин

Из госбюджета и местных бюджетов по состоянию на 25 июня было выделено более 3,2 миллиардов гривен для противодействия коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров сообщает БизнесЦензор.

По данным Госказначейства, по состоянию на 25 июня, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 3,25 млрд грн: 911 млн грн из госбюджета и 2,34 млрд грн из местных бюджетов.

В том числе за июнь потрачено 624 млн грн на предотвращение коронавируса.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.