"Ощадбанк" перечислил в госбюджет 77 миллионов дивидендов

Кабинет министров утвердил распределение 255,16 млн грн чистой прибыли государственного "Ощадбанка" за 2019 год.

Соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании в среду, 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, на выплату дивидендов в государственный бюджет будет направлено 76,55 млн грн (30%), на покрытие убытков прошлых лет – 165,85 млн грн (65%), в резервный фонд – 12,76 млн (5%).

Как сообщили позднее в среду в пресс-службе Министерства финансов, определенная Кабмином сумма дивидендов уже поступила в госбюджет.

"В государственный бюджет поступило 76,55 миллиона гривен в виде дивидендов от деятельности АО "Ощадбанк" в 2019 году", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в конце апреля Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли в госбюджет для госкомпаний на уровне 50% с уточнением, что он также может быть установлен индивидуально. В частности, "Приватбанк" уже перечислил в госбюджет 75% прибыли (почти 25 млрд грн), а для "Укрэксиманка" и "Ощадбанка" правительство установило 30%-ный норматив.

Отмечалось, что уровень минимального отчисления дивидендов для "Ощадбанка" ограничивается 30% условиями договором банка о привлечении средств на внешних рынках капитала, нарушение которых может стать предпосылкой предъявления кредиторами требований по долгосрочному погашению соответствующих заимствований. Их размер по состоянию на 1 января 2020 года достигал почти $1 млрд.