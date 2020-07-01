Транзит газа через Украину за полгода упал на 45%

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-июне 2020 года составил 24,9 млрд кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (45,1 млрд кубометров).

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

В частности, в западном направлении транзитировало 22,9 млрд кубометров (Словакия – 16,9 млрд кубометров, Венгрия – 4,2 млрд кубометров, Польша – 1,8 млрд кубометров), в трансбалканском – 1,9 млрд кубометров (Молдова – 1,5 млрд кубометров, Румыния – 0,4 млрд кубометров).

"Несмотря на почти двукратное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивает забронированные на этот год транзитные мощности (178 млн кубометров в сутки), которые он по итогам января-июня использовал на 78%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем продолжит обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% по сравнению с 2018 годом – до 89,59 млрд кубометров. В том числе транзит газа через страну в Европу за прошлый год составил 86,7 млрд кубометров (+3,4% к 2018 году), в Молдову – 2,89 млрд кубометров (-1,7%).