Проект "Северный поток-2" должен быть завершен, – Меркель

Планы США наложить экстерриториальные санкции на газопровод "Северный поток-2" не соответствуют правовым представлениям Германии, проект должен быть завершен.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям. Нужно признать, что строительство затруднено, и мы все равно считаем, что правильно будет доделать этот проект. В этом ключе мы действуем", - сказала Меркель.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода "Северный потока-2" в проект оборонного бюджета.

Предложение внести санкции против газопровода в проект оборонного бюджета США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября, внесла та же группа сенаторов, которая подготовила законопроект о их расширении. Согласно новому законопроекту, санкции распространяются не только на компании, которые занимаются непосредственно работами по прокладке трубопровода, но и на тех, кто оказывает им страховую или юридическую помощь, а также портовые услуги.

Чтобы новые санкции вступили в силу, законопроект должны одобрить в обеих палатах Конгресса, после чего документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Работы по строительству "Северного потока-2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

"Северный поток-2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.