НАБУ сообщило о подозрении Злочевскому по делу о рекордной взятке

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса (организация и предоставление неправомерной выгоды), передает БизнесЦензор.

"Поскольку местонахождение экс-чиновника в настоящее время не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса, а именно 27 направлено по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и телефонной связи", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог уже внесли и он вышел на свободу.