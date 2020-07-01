"Укрзализныця" запустила еще 6 поездов к морским курортам

АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 6 поездов дальнего сообщения в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Так, поезд №375/376 Харьков-Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.

Поезд №86/85 Львов-Новоалексеевка отправится со Львова 5 июля, из Новоалексеевки – 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября – через день.

Поезд №88/87 Ковель-Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по непарным числам, из Новоалексеевки – с 8 июля через день по парным.

Поезд №110/109 Львов-Херсон будет курсировать ежедневно со Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.

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Поезд №261/262 Харьков-Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по непарным числам, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по парным.

Поезд №282/281 Хмельницкий-Геническ будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

В компании напоминают, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.