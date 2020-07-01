Зеленский утвердил отмену штрафов по кредитам для бизнеса на время карантина

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" №691-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон вступит в силу на следующий день после опубликования, передает БизнесЦензор.

Закон призван защитить заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Документом установлено, что в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного решением Кабмина на всей территории Украины и в тридцатидневный срок после дня его завершения, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за допущенную просрочку по кредиту.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 16 июня.

По мнению авторов законопроекта, документ "позволит замедлить экономический спад, сохранить предприятия от банкротства, сохранить рабочие места, способствовать наполнению государственного и местных бюджетов и т.д.".

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады обращало внимание, что законом предлагается освободить предпринимателей от уплаты пени и штрафов по кредитам, независимо от причин просрочки. В то же время часть заемщиков в период действия карантина продолжает свою деятельность в обычном режиме и имеет возможности для добросовестного выполнения своих обязательств по указанным договорам.

Напомним, ранее Верховная Рада также приняла во втором чтении законопроект №3329-д, которым среди прочего продлен запрет на штрафные санкции за несвоевременную уплату потребительских кредитов граждан до конца карантина.

Также продлено действие запрета на повышение процентной ставки для тех клиентов, которые не смогут своевременно платить по кредиту. При этом закон не освобождает граждан от обязанности уплаты платежей по кредиту и начисленных процентов.