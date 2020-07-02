В Украине за сутки обнаружено 889 новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки по состоянию на утро 2 июля обнаружено 889 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО Украины, передает БизнесЦензор.

Также за последние сутки от коронавируса умерли 12 человек. Общее количество летальных исходов от этой болезни в Украине составляет 1185 случаев. Общее количество обнаруженных случаев коронавируса – 45887.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено во Львовской области – 5730 (за сутки 152), в Киеве – 5242 (за сутки 104), в Черновицкой области – 4894 (за сутки 44), в Ривненской области – 3877 (за сутки 93), в Закарпатской области – 3046 (за сутки 85), в Киевской области – 2655 (за сутки 45).

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.