Dragon Capital останавливает инвестиции в Украину из-за отставки главы НБУ

После заявления Якова Смолия об отставке с должности главы Нацбанка Украины гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что приостанавливает новые инвестиции.

Об этом со ссылкой на Новое время сообщает БизнесЦензор.

"Мы отложим новые инвестиции, так как власти делают последние пять месяцев совершенно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы, полная некомпетентность или мотивированный Россией саботаж", — заявил Фиала.

По его мнению, цены на активы Украины упадут, и гривна тоже.

"Самое плохое, что это было сделано под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов: G7, IMF, WB. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам 5 миллиардов долларов за последний месяц, включая сегодняшние еврооблигации", — подчеркнул Фиала.

Как сообщал БизнесЦензор, глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.