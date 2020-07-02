МВФ заявил о необходимости сохранения независимости Нацбанка Украины
Международный валютный фонд заявил, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы Нацбанка Украины Якова Смолия.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.
Смолий неожиданно подал в отставку в среду вечером, сославшись на "систематическое политическое давление", которое мешало ему выполнять свои обязанности.
"Под его руководством Украина добилась важных успехов в достижении стабильности цен, наглядно демонстрируя, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политике", - заявил представитель МВФ в своем заявлении.
"Вот почему независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой Фондом, и почему она должна поддерживаться при новом главе", - сообщает МВФ.
Как сообщал БизнесЦензор, председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, заявив о политическом давлении.
"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.
Как сообщалось, ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".
Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.
Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.
В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.
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