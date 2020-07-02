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Новини
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Курс гривни падает после новостей об отставке главы Нацбанка (обновлено)

Курс гривни падает после новостей об отставке главы Нацбанка (обновлено)

Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/$ с 26,870 грн/$ по итогам предыдущего рабочего дня.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков, передает БизнесЦензор.

По их данным, котировки нацвалюты на старте торгов составили 27,11-27,14 грн/$. При этом Национальный банк с начала сессии продал $100 млн, немного сбив панику, при этом спрос на валюту продолжает преобладать.

По данным НБУ, к 12:00 справочное значение курса гривни к доллару США по итогам торгов на межбанке опустилось до 27,1677 грн/$, по сравнению с 26,75 грн/$ накануне.

К концу торгов на межбанковском валютном рынке в четверг курс национальной валюты упал до 27,235 грн/$ с 26,870 грн/$ в предыдущий рабочий день, уточнили дилеры коммерческих банков. Котировки на закрытии торгов составили 27,22-27,25 грн/$.

Дилеры отметили, что Национальный банк Украины (НБУ) в ходе сессии продал около $150 млн, $100 млн из которых – в первый час. Кроме того, в четверг НАК "Нафтогаз Украины" также выходила на межбанк и продал около $50-100 млн.

По итогам торгов на межбанке в четверг Нацбанк на 3 июня снизил официальный курс гривни с 26,77 грн/$ до 27,18 грн/$. Курс евро снижен до 30,6592 грн с 29,9971 грн.

На наличном рынке утром 2 июля нацвалюта также снизилась до 26,74-27,01 грн/$ (купля-продажа) с 26,64-27,85 грн/$ накануне, а на "сером" рынке курс гривни составил 26,80-27,01 грн/$.

Украинские банки в четверг утром также ослабили курс при онлайн-обмене, в том числе "Приватбанк" – до 26,65-27,20 грн/$, monobank – до 26,95-27,17 грн/$ и "Райффайзен Банк Аваль" – до 26,60-27,12 грн/$.

Как сообщалось, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Ранее также президент Владимир Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.

гривня (1549) курс (1504) НБУ (9300) Смолій Яків (166)


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Топ коментарі
+24
Гірше не буде, да, ідіоти?
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02.07.2020 10:58
+18
Ну тєпєрь зажівьом. Уря, зарплата по 4000 доляров, а глАвноє "сватов" по ящіку побольшє..
ЗЕнедоумки бл...
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02.07.2020 11:10
+12
главнає чтоби Пороха єтага посаділі! (с) зебіли
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02.07.2020 11:04
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Гірше не буде, да, ідіоти?
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02.07.2020 10:58 Відповісти
главнає чтоби Пороха єтага посаділі! (с) зебіли
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02.07.2020 11:04 Відповісти
Ну тєпєрь зажівьом. Уря, зарплата по 4000 доляров, а глАвноє "сватов" по ящіку побольшє..
ЗЕнедоумки бл...
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02.07.2020 11:10 Відповісти
Курс гривни падает после новостей об отставке главы НБУ Смолия - Цензор.НЕТ 7848
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02.07.2020 12:00 Відповісти
https://chronicle.znaj.ua/320342-zelenskiy-ne-zakinchiv-a-posiliv-epohu-bidnosti-37-stali-zhiti-shche-girshe

За рік президентства Володимира Зеленського рівень добробуту знизився у 37% українських сімей.
Про це йдеться в результатах http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-pershogo-roku-diialnosti-prezydenta-ta-novoi-vlady-kviten-2020r дослідження Центру Разумкова/

37,6% українців вважають, що в порівнянні з квітнем 2019-го року рівень добробуту їх родини погіршився, 9% - вважають, що рівень покращився, 51,6% - не змінився.Також половина респондентів вважає, що економічний стан України погіршилося (7,4% вважають, що покращився, 36% - не змінився).56% опитаних відчули зростання рівня цін і тарифів (10% думають, що ситуація з тарифами змінилася на краще, 29,9% - не відчули змін).
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02.07.2020 12:06 Відповісти
п.с. заява Смолия последовала через день после получения транша МВФ и через тиждень после подписания с МВФ.Причем давление на Смолия было именно лично от зеленского, что является УГОЛОВНЫМ преступлением
Звільнення голови Нацбанку Смолія - тиск з боку вищого політичного керівництва країни
https://www.youtube.com/watch?v=n4R1-OQf8xw
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02.07.2020 12:26 Відповісти
Курс гривни падает после новостей об отставке главы НБУ Смолия - Цензор.НЕТ 6429
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02.07.2020 12:08 Відповісти
Зрадофилы, вы уже определитесь, а то у вас курс по 24 это плохо, по 27 опять плохо.
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02.07.2020 12:44 Відповісти
Звісно. Бо тільки по 100 - це харашо, а по 200 - ще краще)
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02.07.2020 15:17 Відповісти
А чого "Свідки "святого" Петра" так розкричалися. Порошенко через свій МІБ гарно на цьому заробив. Просто хто володіє інформацією - той і на коні. Можливо співпадіння, але вчора на міжбанку МІБ активно скуповував долар, а вже після закриття міжбанку з'явилися інформація, що Смолій подав у відставку.
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02.07.2020 12:47 Відповісти
Так все было известно еще вчера, ЗЕля сегодня с утра уже в парламент готовенькое подання направил. А тебя не предупредили? Ну ты и ЗЕбииил...
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02.07.2020 13:09 Відповісти
Курс гривни падает после новостей об отставке главы Нацбанка - Цензор.НЕТ 6830
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02.07.2020 13:29 Відповісти
Все благодаря умелым и профессиональным действиям команды зелупы
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02.07.2020 15:49 Відповісти
Зато зебилам за один доллар будут давать больше гривен.
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02.07.2020 18:01 Відповісти
этош выходит... харашо?
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02.07.2020 22:13 Відповісти
"Здравствуйте, девочки,
Здравствуйте, мальчики,
Смотрите на меня в окно
И мне кидайте свои пальчики, да-а

Ведь я
Сажаю алюминиевые огурцы, а-а
На брезентовом поле
Сажаю алюминиевые огурцы, а-а
На брезентовом поле"
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02.07.2020 21:56 Відповісти
так вот кто во всём виноват...
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02.07.2020 22:41 Відповісти
ужас! гривна "обвалилась" на...26 копеек - при порошенки тактго не было)))))))))))))))))))
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02.07.2020 23:02 Відповісти

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