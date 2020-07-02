Курс гривни падает после новостей об отставке главы Нацбанка (обновлено)

Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/$ с 26,870 грн/$ по итогам предыдущего рабочего дня.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков, передает БизнесЦензор.

По их данным, котировки нацвалюты на старте торгов составили 27,11-27,14 грн/$. При этом Национальный банк с начала сессии продал $100 млн, немного сбив панику, при этом спрос на валюту продолжает преобладать.

По данным НБУ, к 12:00 справочное значение курса гривни к доллару США по итогам торгов на межбанке опустилось до 27,1677 грн/$, по сравнению с 26,75 грн/$ накануне.

К концу торгов на межбанковском валютном рынке в четверг курс национальной валюты упал до 27,235 грн/$ с 26,870 грн/$ в предыдущий рабочий день, уточнили дилеры коммерческих банков. Котировки на закрытии торгов составили 27,22-27,25 грн/$.

Дилеры отметили, что Национальный банк Украины (НБУ) в ходе сессии продал около $150 млн, $100 млн из которых – в первый час. Кроме того, в четверг НАК "Нафтогаз Украины" также выходила на межбанк и продал около $50-100 млн.

По итогам торгов на межбанке в четверг Нацбанк на 3 июня снизил официальный курс гривни с 26,77 грн/$ до 27,18 грн/$. Курс евро снижен до 30,6592 грн с 29,9971 грн.

На наличном рынке утром 2 июля нацвалюта также снизилась до 26,74-27,01 грн/$ (купля-продажа) с 26,64-27,85 грн/$ накануне, а на "сером" рынке курс гривни составил 26,80-27,01 грн/$.

Украинские банки в четверг утром также ослабили курс при онлайн-обмене, в том числе "Приватбанк" – до 26,65-27,20 грн/$, monobank – до 26,95-27,17 грн/$ и "Райффайзен Банк Аваль" – до 26,60-27,12 грн/$.

Как сообщалось, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Ранее также президент Владимир Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.