Госпродпотребслужба выявила 9 тысяч нарушений правил карантина

Госпродпотребслужба в ходе проверок выявила, что каждый четвертый объект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы/

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За предыдущую неделю Госпродпотребслужба провела 37 тыс. проверок, из них на каждом четвертом объекте выявлены нарушения противоэпидемических норм, в частности, соблюдения карантинных условий. Это свидетельствует, что 9,122 тыс. объектов стали потенциальным источником возможного распространения коронавирусной болезни", - сказал он.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за последние сутки по состоянию на утро 2 июля обнаружено 889 новых случаев коронавируса.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.