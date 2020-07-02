Терентьев передумал уходить с должности главы Антимонопольного комитета

Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке, сообщил главред ЦензорНет Юрий Бутусов.

Об этом Бутусов написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке. Заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе президента под давлением самого Владимира Зеленского", - сообщил Бутусов.

По его словам, Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "Слуг народа.

"Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернётся ожесточенная борьба", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заставил главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева написать заявление об отставке, сообщает главред Цензор.Нет Юрий Бутусов.