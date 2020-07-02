Зеленский подписал закон о ликвидации Нацкомиссии финуслуг

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О прекращении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг".

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также в документе президент поручает создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг, определив председателем этой комиссии руководителя аппарата Нацкомфинуслуг Татьяну Галабудскую и обязав ее проинформировать в трехмесячный срок о результатах проведенной работы.

Кабинету министров поручено решить в установленном порядке вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомифнуслуг.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальный банк Украины принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

Ранее Национальный банк Украины и Нацкомфинуслуг подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве для обеспечения реализации положений закона о "сплит" в части передачи функций государственного регулирования и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями от Нацкомфинуслуг Национальному банку.

В сентябре прошлого года был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг", которым и предусмотрен так называемый "сплит".

Согласно закону, с 1 июля 2020 года Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг. Подписанный регуляторами документ обеспечит более скоординированный и эффективный процесс передачи функций регулирования и надзора за рынком небанковских финансовых услуг Нацкомфинуслуг Национальному банку.