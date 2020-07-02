Сума Чакрабарти уходит с поста президента ЕБРР

Сума Чакрабарти уходит с поста президента Европейского банка реконструкции и развития после второго и последнего срока.

Об этом cообщили пресс-службе ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Европейский банк реконструкции и развития стал незаменимым банком развития, отмечает Сума Чакрабарти, который оставляет пост президента. Он идет из банка сегодня, после завершения второго срока на этом посту - это максимальный срок, что разрешается правилами ЕБРР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Чакрабарти, который является гражданином Великобритании, победил на двух конкурсах на эту должность подряд - в 2012 и 2016 годах - что случилось впервые в истории ЕБРР.

Начиная с 3 июля обязанности президента ЕБРР будет временно исполнять первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк, который работает в банке с 2018 года и руководит его деятельностью в сферах банкинга и поддержки реформ. Постоянного преемника Чакрабарти планируется избрать на ежегодном собрании банка, перенесенного с 13-14 мая на 7-8 октября 2020 году из-за влияния коронавирусного кризиса.

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Сообщается, что Чакрабарти продолжит заниматься вопросами международного развития и "зеленой" экономики и после увольнения из банка займет несколько должностей на общественных началах. В частности, с этой осени он будет назначен председателем Попечительского совета Института международного развития, что является ведущим британским мозговым центром в области международного развития. Чакрабарти также планирует писать, читать лекции и работать с новым поколением лидеров в области международного развития и государственной службы, которой он себя посвятил. Позже он будет консультировать ряд правительств стран с развивающимися рынками, а также организации государственного сектора по вопросам стратегии, имплементации, коммуникации, лидерского потенциала и способности.

ЕБРР - многосторонний банк, который поддерживает развитие частного сектора и предпринимательских инициатив в 38 странах на трех континентах. Банк принадлежит 69 странам, ЕС и ЕИБ. Цель инвестиций ЕБРР - сделать экономику в регионах его деятельности конкурентоспособной, инклюзивной, "зеленой", устойчивой и интегрированной.