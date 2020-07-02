Минфин пояснил отмену размещения еврооблигаций на $1,75 миллиарда

Министерство финансов отменило размещение еврооблигаций на $1,75 млрд после заявления главы Национального банка Якова Смолия об отставке в связи с политическим давлением.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко.

Министр напомнил, что вчера Украина успешно разместила евробонды на сумму $1,75 млрд под 7,3% годовых с погашением в 2033 году.

"Как только мы завершили выпуск, мы узнали о новости, которая нас, мягко говоря, смутила, более того, возможно даже шокировала, – это отставка главы Национального банка Украины. В связи с этим были длительные ночные переговоры с инвесторами, нашими юридическими советниками, мы советовались, каким образом мы должны действовать в этой ситуации, поскольку это событие в мире международных финансов является достаточно существенной", – рассказал Марченко.

"Поэтому нами утром было принято, я считаю, взвешенное решение остановить этот выпуск. Инвесторы одобрительно оценили наше решение. Мы показываем, что мы как государство Украина не пытаемся бежать за быстрыми решениями, обманывая кого-то или делать какие-то непродуманные шаги", – добавил глава Минфина.

Марченко уточнил, что причиной отмены размещения стала именно отставка Смолия.

"Если есть вопросы, которые появились у инвесторов, потому что рынки сразу отреагировали, мы готовы сделать некоторую паузу и потом дальше решать, что и как мы будем делать. Но я скажу, что это событие – оно было абсолютно неординарным и худшего момента, чем вчерашнее заявление главы Нацбанка для вчерашней транзакции быть не могло", – сказал министр.

"Мы продолжим работу с нашими международными партнерами и инвесторами, есть реакция Международного валютного фонда, она довольно сдержанная. Мы также считаем, что мы должны обеспечить в целом независимость Национального банка", – добавил глава Минфина.

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Как сообщалось, ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Ранее также президент Владимир Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.