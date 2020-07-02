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Минфин пояснил отмену размещения еврооблигаций на $1,75 миллиарда

Минфин пояснил отмену размещения еврооблигаций на $1,75 миллиарда

Министерство финансов отменило размещение еврооблигаций на $1,75 млрд после заявления главы Национального банка Якова Смолия об отставке в связи с политическим давлением.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко.

Министр напомнил, что вчера Украина успешно разместила евробонды на сумму $1,75 млрд под 7,3% годовых с погашением в 2033 году.

"Как только мы завершили выпуск, мы узнали о новости, которая нас, мягко говоря, смутила, более того, возможно даже шокировала, – это отставка главы Национального банка Украины. В связи с этим были длительные ночные переговоры с инвесторами, нашими юридическими советниками, мы советовались, каким образом мы должны действовать в этой ситуации, поскольку это событие в мире международных финансов является достаточно существенной", – рассказал Марченко.

"Поэтому нами утром было принято, я считаю, взвешенное решение остановить этот выпуск. Инвесторы одобрительно оценили наше решение. Мы показываем, что мы как государство Украина не пытаемся бежать за быстрыми решениями, обманывая кого-то или делать какие-то непродуманные шаги", – добавил глава Минфина.

Марченко уточнил, что причиной отмены размещения стала именно отставка Смолия.

"Если есть вопросы, которые появились у инвесторов, потому что рынки сразу отреагировали, мы готовы сделать некоторую паузу и потом дальше решать, что и как мы будем делать. Но я скажу, что это событие – оно было абсолютно неординарным и худшего момента, чем вчерашнее заявление главы Нацбанка для вчерашней транзакции быть не могло", – сказал министр.

"Мы продолжим работу с нашими международными партнерами и инвесторами, есть реакция Международного валютного фонда, она довольно сдержанная. Мы также считаем, что мы должны обеспечить в целом независимость Национального банка", – добавил глава Минфина.

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Как сообщалось, ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Ранее также президент Владимир Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.

Автор: 

Мінфін (2937) НБУ (9300) Смолій Яків (166) облігації (1468) євробонди (629) Марченко Сергій (250)


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Топ коментарі
+4
Слушал этот брифинг. Как то неубедительно, Марченко все гнул про то, что все хорошо, и ничего не изменилось. Но ведь не изменилось то только одно, все стабильно плохо. И что ты будешь говорить месяца через два?
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02.07.2020 16:43
+4
Екс-міністерка фінансів Оксана Маркарова підтримала рішення Мінфіну скасувати раніше оголошені пропозиції щодо випуску євробондів.

Розумію, наскільки це вимушене рішення в умовах 8-відсоткового дефіциту та збільшених планів запозичень, затверджених парламентом, є складним для Мінфіну.
Однак це правильне рішення для продовження побудови прозорих стосунків з інвесторами, яке закладено в ухваленій нами Борговій стратегії на 3 роки, і саме такий чесний підхід дозволить Україні знижувати вартість боргу і наближатися до країн центральної та східної європи, а не peer group де ми зараз.
Я впевнена, що ринок оцінить такий крок Мінфіну, і оцінку цю ми можемо побачити при наступному вікні для розміщення
Головне, щоб це вікно відкрилось", - зауважила О. Маркарова.

http://finbalance.com.ua/news/markarova-vvazha-pravilnim-rishennya-minfinu-skasuvati-vipusk-vrobondiv
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02.07.2020 16:45
+4
7,3% в эвро хотіли брати, а для населення депозити в євро менше 1%((((( В своїх громадян візьміть під 3-4%, бажаючі знайдуться.
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02.07.2020 18:26
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Слушал этот брифинг. Как то неубедительно, Марченко все гнул про то, что все хорошо, и ничего не изменилось. Но ведь не изменилось то только одно, все стабильно плохо. И что ты будешь говорить месяца через два?
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02.07.2020 16:43 Відповісти
он делал свою работу. Что ему оставалось? Сказать-охлос, ну шо вы хотите, сами бачили що купували??
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02.07.2020 19:31 Відповісти
когда хорошо, берут не под 7,3 % годовых на международных рынках, а под 1,5 %...
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02.07.2020 20:20 Відповісти
Да кто им даст, Мендель разве что...
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02.07.2020 20:23 Відповісти
для нас 3-4% от мвф-это манна небесная, но 60% украинцев против мвф
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02.07.2020 22:08 Відповісти
МВФ дешевше дає, ніж під 3-4 відсотки річних.

Більшість,половина майже населення - це малограмотні хАхли,як показали останні вибори,а частина з них просто клінічні ідіоти.
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02.07.2020 22:39 Відповісти
министр что, п'яний, чи зовсім НЕ володіє сітуацією на Сайти Вся кредитів, заявив таку дурню: - " успешно розмістіла євробонді на суму $ 1,75 млрд під 7,3%" річніх ???
Якби позичка була у Гривні, тоді так - Успішно? А в валюті - - то нещадно згубно!!!
Бо навіть РФ, яка під санкціями, , вміє розміщувати свої валютні зобов'чзання... всього під 4,5% !
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03.07.2020 11:41 Відповісти
Екс-міністерка фінансів Оксана Маркарова підтримала рішення Мінфіну скасувати раніше оголошені пропозиції щодо випуску євробондів.

Розумію, наскільки це вимушене рішення в умовах 8-відсоткового дефіциту та збільшених планів запозичень, затверджених парламентом, є складним для Мінфіну.
Однак це правильне рішення для продовження побудови прозорих стосунків з інвесторами, яке закладено в ухваленій нами Борговій стратегії на 3 роки, і саме такий чесний підхід дозволить Україні знижувати вартість боргу і наближатися до країн центральної та східної європи, а не peer group де ми зараз.
Я впевнена, що ринок оцінить такий крок Мінфіну, і оцінку цю ми можемо побачити при наступному вікні для розміщення
Головне, щоб це вікно відкрилось", - зауважила О. Маркарова.

http://finbalance.com.ua/news/markarova-vvazha-pravilnim-rishennya-minfinu-skasuvati-vipusk-vrobondiv
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02.07.2020 16:45 Відповісти
"Мы также считаем, что мы должны обеспечить в ЦЕЛОМ независимость Национального банка", - добавил глава Минфина. "

А в частности?
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02.07.2020 17:10 Відповісти
Во-во! Вот инвесторы и посоветовали поискать денег гдето в другом месте.
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02.07.2020 22:08 Відповісти
А в частности он должен хоть иногда помогать государству.
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02.07.2020 17:53 Відповісти
Ничего не изменилось, просто 1.75 лярда ********. А так все хорошо..пока..
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02.07.2020 18:08 Відповісти
7,3% в эвро хотіли брати, а для населення депозити в євро менше 1%((((( В своїх громадян візьміть під 3-4%, бажаючі знайдуться.
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02.07.2020 18:26 Відповісти

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