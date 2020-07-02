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Остатки средств на валютных счетах Казначейства превышают $2 миллиарда, – Минфин

Остатки средств на валютных счетах Казначейства превышают $2 миллиарда, – Минфин

Остатки средств на валютных счетах правительства составляют более $2 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко.

"По состоянию на 1 июля на Едином казначейском счете у нас беспрецедентно значительный объем средств – 75 млрд в гривне и больше $2 млрд в валюте", – сказал министр.

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Как сообщалось, по данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июля 2020 года составили 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начала июня и является рекордным показателем за всю историю.

Рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды "Приватбанка" в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.

Автор: 

держборг (1090) Мінфін (2937) НБУ (9300) євробонди (629) Марченко Сергій (250)


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Остатки средств на валютных счетах Казначейства превышают $2 миллиарда, – Минфин - Цензор.НЕТ 7508
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02.07.2020 16:31 Відповісти
И что, например в августе 2018 денег было только 2 млрд а на начало 2019 было 8-9 млрд.
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/
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02.07.2020 16:44 Відповісти
а то что доходов от Привата и Нафтогаза - больше не будет. Они - на прицеле у шмаркли под распил для бени. И других доходов - нет, а дыра в бюджете всего лишь за полгода выросла до почти 500 млрд.грн.. И продолжает нарастать по экспоненте.
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02.07.2020 21:41 Відповісти
Ок, не знает без гугла. И мне лень искать.
Ответь тогда о чем фраза петрашко и марченко «О Н Е Д О И М К Е ГОСБЮДЖЕТА ПОРЯДКА 500 лярдов грн»?!

Как любит говорит зэ-блазэнь: « какая разница?» каков годовой бюджет Украины, ясно одно - его просто нет, не существует и не предвидится до конца отчетного периода.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БЮДЖЕТ УКРАИНЫ - МИНУС 500 МЛРД ГРН.

Так понятнее? «читатель»?
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03.07.2020 02:02 Відповісти
Да это дно днищенское, популос часто смеется и презирает африканские страны и не понимает что так жить нельзя, мы в экономическом плане крепкий африканский среднечек. Это смешно даже для крохотной Словакии с населением Киева.
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02.07.2020 19:40 Відповісти

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