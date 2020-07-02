Остатки средств на валютных счетах Казначейства превышают $2 миллиарда, – Минфин

Остатки средств на валютных счетах правительства составляют более $2 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко.

"По состоянию на 1 июля на Едином казначейском счете у нас беспрецедентно значительный объем средств – 75 млрд в гривне и больше $2 млрд в валюте", – сказал министр.

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Как сообщалось, по данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июля 2020 года составили 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начала июня и является рекордным показателем за всю историю.

Рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды "Приватбанка" в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.