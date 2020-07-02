Новый министр культуры просит 2 миллиарда из госбюджета на гранты

Министерство культуры и информационной политики инициирует выделение 2 млрд грн на поддержку предприятий, работающих в сфере культуры и креативной экономики.

Об этом глава министерства Александр Ткаченко заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

По оценке министра, доходы всех сфер культурной индустрии в 2020 году упадут более чем на 50%.

"И в этом кризисе не помочь только законом №3377 о поддержке туризма и креативной сфере, который должен быть подписан президентом, или законом о снижении НДС до 7% для культурной индустрии. Очевидно, что нужны средства и дотации прямой поддержки сферы. Мы предоставили предложения, которые сейчас обсуждаются в правительстве. В них идет речь об около 2 млрд грн. При этом деньги должны быть распределены не столько на проекты, но и на прямую финансовую поддержку путем привлечения грантов", – сказал Ткаченко.

По словам министра, также планируется расширить программу льготных кредитов на предприятия креативной индустрии.

"Мы также беседовали с министром финансов по поводу облегчения выдачи кредитов для культурной сферы под 3-5-7% государственными банками", – отметил Ткаченко.

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Как сообщалось, 16 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Законом предусмотрено предоставление грантов для поддержки культуры, креативных индустрий и туризма, а также льготы для телеканалов и радиостанций.

Напомним, 4 июня Верховная Рада назначила бывшего главу компании "1+1 медиа" Игоря Коломойского, нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

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