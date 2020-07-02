airBaltic позволила менять имя в билетах

Авиакомпания airBaltic ввела новую тарифную сетку и услуги изменения имени и возврата билетов по невозвратным тарифам. Добавить их можно только на этапе покупки билета.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Сбор за возможность изменения имени составляет 7,99 евро за каждый рейс. При заказе этой опции пассажир сможет изменить имя при обращении не менее чем за 24 часа до вылета.

Если на момент изменения цена билета не поменяется, то путешественнику не нужно будет ничего доплачивать. В противном случае необходимо будет оплатить разницу тарифов.

в airBaltic подчеркивают, что нельзя менять тип билета. Если это детский билет, то новым пассажиром должен быть ребенок, если взрослый - то только взрослый путешественник.

Услуга возможности возврата билетов по невозвратным тарифам стоит 19,99 евро за перелет в одну сторону. При обращении до вылета рейса она позволяет получить ваучер номиналом в стоимость билета. Его можно использовать для бронирования новых поездок в течение года с момента выпуска первого билета.

С 1 июля airBaltic продает билеты эконом-класса по новым тарифам Green, Green Plus и Green Classic, а также единый тариф бизнес-класса. Все билеты теперь позволяют изменять дату вылета, однако по дешевым тарифам взимается сбор 50 евро за направление.

Green включает перевозку двух предметов ручной клади с габаритами до 55х40х23 см и 40х30х10 см и общим весом до 8 кг. Возврат билета без покупки услуги "возврат билета" невозможен.

Green plus соответствует условиям Green и включает перевозку одного чемодана весом до 20 кг в багаже.

Green classic позволяет провозить ручную кладь, один чемодан до 20 кг в багаже, включает бесплатную регистрацию в аэропорту, выбор места, бесплатное изменение даты вылета и возможность возврата при оплате штрафа 50 евро за направление при получении денег или 25 евро за направление при получении ваучера на покупку новых билетов. Сбор за изменение имени составляет 70 евро. При проведении изменений может взиматься разница тарифов, если старый билет стоит дешевле нового.