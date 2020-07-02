Британский суд отказался предоставить Мадуро к золоту Венесуэлы на $1 миллиард

Британский суд отказался предоставить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро доступ к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии, стоимостью $1 млрд.

Судья Найджел Тир, рассматривавший это дело, объяснил свое решение тем, что правительство Великобритании официально признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, и, соответственно, британскому суду надлежит делать то же самое, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Судебная и исполнительная власть должны стоять на одних позициях", – заявил судья.

Венесуэла уже несколько десятилетий хранит часть своих золотых запасов в Банке Англии. Мадуро в 2018 году пытался вернуть слитки в Венесуэлу, но получил отказ от британского центробанка, который выразил опасения, что президент может использовать золото, принадлежащее стране, в личных интересах.

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В начале 2019 года США, Великобритания и еще несколько десятков стран признали Гуайдо законным венесуэльским лидером, обвинив Мадуро в фальсификации результатов президентских выборов, прошедших в конце 2018 года, а также в коррупции и нарушении прав человека.

В мае текущего года венесуэльский Центробанк вновь попытался вернуть золото, подав иск в британский суд, в котором заявил, что страна намерена использовать средства от продажи золота для финансирования мер борьбы с коронавирусом в стране в рамках программы, реализуемой ООН.

Гуайдо, комментируя поданный Венесуэлой иск в интервью газете Financial Times в мае, заявил, что решение суда в пользу Мадуро, если оно будет принято, фактически станет "финансированием пыток", осуществляемых в стране.

Адвокаты, представляющие Мадуро, заявили, что намерены обжаловать решение суда.

Постановление британского суда может стать прецедентом, который определит судьбу дальнейших решений международных сил в отношении Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal.