Еврокомиссия назвала независимость НБУ условием выделения 1,2 миллиарда евро

Независимость Национального банка Украины является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии в ответ на запрос корреспондента Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

"Переговоры о конкретных политических мероприятиях в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинской власти независимости центрального банка", - заявили в Еврокомиссии.

В Брюсселе напомнили, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ. Евросоюз выделяет макрофинансовую помощь тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом.

"Еврокомиссия будет ждать результаты оценки ситуации со стороны МВФ", - добавил пресс-секретарь.

В мае ЕС окончательно утвердил программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро на противодействие экономическим последствиям пандемии коронавируса. Теперь Еврокомиссия ведет переговоры с Кабмином Украины о меморандуме о взаимопонимании, после подписания которого Киев сможет получить первый транш кредита в размере 600 млн евро. От Украины меморандум подписывают представитель Минифин и НБУ. Получает макрофин от ЕС именно Нацбанк Украины. Макрофинансовая помощь является кредитам на благоприятных условиях, которые ЕС выделяет соседним странам для поддержания их платежного баланса.

Как сообщалось, глава НБУ Яков Смолий подал заявление об отставке 1 июля, мотивировав его "систематическим политическим давлением". В ЕС уже успели назвать этот шаг "тревожным сигналом".