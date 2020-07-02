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Смолий: Национальный банк – это не "шоу одного актера"

Смолий: Национальный банк – это не

Результаты работы Национального банка Украины (НБУ) в последние годы позволила обеспечить независимость работы всей команды регулятора.

Такое мнение высказал председатель Национального банка Яков Смолий во время встречи правления НБУ с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк – это не "шоу одного актера". Результаты, которых удалось достичь за последние годы, – надежная банковская система, комфортная для экономики инфляция, низкая учетная и другие процентные ставки, – это результаты работы института, который является способным и независимым, всей команды НБУ, а не одного председателя. Также эти достижения были бы невозможны без большого вклада бизнеса и финансовых учреждений", – цитирует Смолия пресс-служба НБУ.

В свою очередь члены правления Национального банка отметили, что сейчас готовы и дальше работать для сохранения макрофинансовой стабильности и развития украинской экономики.

Как сообщалось, ранее в поддержку независимости НБУ выступили Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата и "Союз украинских предпринимателей" (СУП).

Накануне, 1 июля, глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени. 

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Автор: 

Зеленський Володимир (2512) НБУ (9301) відставка (204) Смолій Яків (166)


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Топ коментарі
+19
Вот таких кретинов как оно и понабирали в СН, разница между фискальной и монетарной политикаой непостижима как 4е измерение. Дыра в бюджете кабмина проголосованная радой и НБУ для них одно и тоже.
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02.07.2020 20:13
+17
Для зеленых идиотов из-за поребрика. Наполнение бюджета - задача кабмина, а не нацбанка. Ты сильно туп даже для среднестатистического зедебила.
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02.07.2020 20:13
+13
Был один независимый орган, куда не влезла ЗЕплесень, и того не стало...
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02.07.2020 20:00
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пусть смолий "похвастается" предупреждением набсовета НБУ три месяца назад и дырой в бюджете в 40.000.000.000, благодаря "правильной" политике смолия и его подельников.
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02.07.2020 19:50 Відповісти
Вот таких кретинов как оно и понабирали в СН, разница между фискальной и монетарной политикаой непостижима как 4е измерение. Дыра в бюджете кабмина проголосованная радой и НБУ для них одно и тоже.
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02.07.2020 20:13 Відповісти
Для зеленых идиотов из-за поребрика. Наполнение бюджета - задача кабмина, а не нацбанка. Ты сильно туп даже для среднестатистического зедебила.
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02.07.2020 20:13 Відповісти
Зеботало, Смолий-это ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК. Дефицит бюджета-это Зеленый шабаш Зеленского и Шмыгаля.
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02.07.2020 21:05 Відповісти
кацап, ты идиот)) НБУ - это НацБанк Украины и он НЕ занимается пополнением бюджета))
Более того, дыра в бюджете Украины в размере 470+ млрд.грн - это следствие турборежима зебилов и действий шмаркли, гончарука и шмыгаля - которые захотели "порулить экономикой".
И да, напомню вам, кацапы, о функциях НБУ:
НБУ в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» является центральным банком Украины, особым центральным органом государственного управления, монопольно осуществляет эмиссию национальной валюты и организовывает её обращение, является кредитором последней инстанции для банков и организовывает систему рефинансирования, устанавливает систему, порядок и формы платежей, в том числе между банками, устанавливает для банков правила проведения банковских операций, осуществляет банковское регулирование и надзор, осуществляет валютное регулирование, определяет порядок осуществления операций в иностранной валюте, организовывает и осуществляет валютный контроль за банками и другими финансовыми учреждениями, которые получили лицензию Нацбанка на осуществление валютных операций. НБУ устанавливает официальный курс гривны к иностранным валютам и обнародует его. Нацбанк устанавливает номиналы, системы защиты, платёжные признаки, дизайн денежных знаков, сохраняет их резервные фонды. Также в его функции входит сохранение банковских и драгоценных металлов, камней и других ценностей. Банк размещает золотовалютные резервы, выполняет операции с ними. НБУ устанавливает порядок определения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 учетной ставки и других процентных ставок по своим операциям; осуществляет лицензирование банковской деятельности и операций в предусмотренных законом случаях, устанавливает банкам нормативы обязательного резервирования средств.
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02.07.2020 21:32 Відповісти
Был один независимый орган, куда не влезла ЗЕплесень, и того не стало...
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02.07.2020 20:00 Відповісти
Смолий: Национальный банк – это не "шоу одного актера" - Цензор.НЕТ 3309
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03.07.2020 10:19 Відповісти
..."На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", - сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.Источник: https://biz.censor.net/n3205715...

Какие кредиты, под что их брать? Вы же свернули все рынки, кругом падение. Раздайте деньги бабушкам а улицах, будет вам ЗЕленое счастье...
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02.07.2020 20:04 Відповісти
Современная экономика - экономика доверия, если тебе доверяют у тебя ведут бизнес и дают деньги, а если тебе не доверяют то ты Украина. И это проблема последних 30 лет, за которых пигмейская Словакия с населением в пол Киева обошла нас по ВВП. А всё что требовалось то - не голосовать за коррупционеров и популистов, лучше за тихих и безголосых технократов принимающих правильные законы. Но это не наш метод, нужны жлобы и клоуны и главное по ящику чтобы их крутили.
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02.07.2020 20:10 Відповісти
Словаки-германизированные славяне,население обладающее хотя бы минимальным критическим мышлением. Население Украины-на 90 процентов люмпены,совки, ленивые раздолбаи,сформированные сказками об Иванушке дурачке...
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02.07.2020 21:10 Відповісти
германізіровані... Словаки були в австрійській імперії, ми в - російській. А це - небо і земля. Я вився із словаками і чехами за совка. Вони й тоді тихенько демонстрували свою окремішність. А карта (мапа) автобусних і залізничних сполучень вражала: не було жоднього маленького села, з якого б кілька разів на день не можна було виїхати чи туди приїхати. Не есесер же все те їм побудував.
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03.07.2020 13:19 Відповісти
При Порохе и проблем никаких не было. Нацбанк решительно привел гривну к ее реальному весу и даже сейчас при стремительном падении экономики при полной безалаберности управления страной, гончарук и милованов сами не понимали каким образом, но гривна не падала, а даже росла.
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03.07.2020 09:08 Відповісти
Курс при порохе можно поискать в интернете - до 35-40 доходило ))))
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03.07.2020 14:02 Відповісти
Это когда беня высадил офшоры 5,5 миллиардов долларов, тогда конечно, курс обвалился Но после того как этого шломиэля ********* из банковской сферы Украины - курс значительно укрепился. А сейчас он снова дорывается до банковской сферы, только в гораздо бОльших и устрашающих масштабах
Но ты продолжай бухтеть "а вот при порохе"
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03.07.2020 17:17 Відповісти
Так это первая реакция спекулянтов! Важно каким он стал через некоторое время, когда Нацбанк.взял спекулянтов под контроль
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06.07.2020 12:07 Відповісти
Ну, Украина семимильными темпами превращается в Зельляндию
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02.07.2020 20:50 Відповісти
С учетом появления новой партии клитыны - *********
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03.07.2020 09:10 Відповісти
Зеблоид хочет раздать кредиты всем непонятно под что ..)))) а потом **** собирать порох должен будет. Вот это и есть дешевый галимый расчёт врагов Украины.
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02.07.2020 20:56 Відповісти
Если бы 73% умалишенных знали историю и умели думать, то они никогда бы не проголосовали за Зеленского! А так, вместе с Голобородько, они принесли в страну горе , принесли беду! И пусть 73% транзитных пассажиров, вместе с Зеленским и его холуями, выпьют эту горькую чашу до дна!
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02.07.2020 21:27 Відповісти
Смена руководства Национального банка Украины (НБУ) весной 2020 года обсуждалась с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 2 июля в статье для ZN.UA утверждает редактор отдела экономики издания Юлия Самаева.
"Если мы боимся, что независимость Национального банка исчезнет сию секунду после увольнения [главы НБУ Якова] Смолия, значит, у НБУ нет никакой независимости. Возможно, именно поэтому, по данным ZN.UA, миссия МВФ в Украине одобрила смену руководителя НБУ еще весной, - они тоже это понимают"
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02.07.2020 23:44 Відповісти
Документик где, зебил об одобрении смены руководства? Или ваша зебильная лапша, как всегда?
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03.07.2020 09:12 Відповісти
чем меньше у хама интеллекта, тем больше он пытается показать свое бескультурье!
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03.07.2020 09:15 Відповісти
Пруфы на стол, а не вбросы давай!
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03.07.2020 09:27 Відповісти
або гордон, або гужва. або якась московська брехаловка
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03.07.2020 13:22 Відповісти
Мда, зедроты всегда останутся зедротами.
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02.07.2020 23:48 Відповісти
Смолій врятував національний банк від афери з облігаціями і міжнародної дискредитації. Неймовірно, скільки це ума було мати, щоб повірити в кіношного героя і проголосувати за нікчемного блазня і аж такого головнокомандувача. Повірити в зубожіння на фоні повних супермаркетів і сотень тисяч відпочиваючих українців в Турції, Єгипті і далі за кордоном, сотні тисяч куплених машин і житла, допомозі на новонароджених, пільгах...
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03.07.2020 07:33 Відповісти
что тут сказать: это как спор шарикова с доктором Преображенским в "Собачьем сердце"
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03.07.2020 10:39 Відповісти
чето дожимать он не хочет олигархов, монополистов и тех, кто торгует природными\народными\ ресурсами и энергией... а бумажки пораздавать - это завсегда
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03.07.2020 10:59 Відповісти
"Национальный банк - это не "шоу одного актера"

Хорошо потролил янелоха)
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03.07.2020 12:59 Відповісти
Ту так вали от корыта, раз это не твое шоу. Прям незаменимый, махинатор...
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03.07.2020 14:22 Відповісти
одни ворюги против других
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03.07.2020 14:47 Відповісти
Плеть, вот реально страшно за завтрашний день...
Так много написано о Смолие за 2 дня, что и не знаешь, а взойдет ли завтра солнце, если сегодня этого "незаменимого гаранта независимости НБУ" отправят в отставку?!
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03.07.2020 15:47 Відповісти
Солнце взойдет. А вот гривня - обвалится
Будешь за солнце покупать хлебушек.
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03.07.2020 17:20 Відповісти
Не переживайте!
Зибеля вам всем гривен напечатает, зажывём!
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03.07.2020 17:40 Відповісти

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