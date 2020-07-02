Смолий: Национальный банк – это не "шоу одного актера"
Результаты работы Национального банка Украины (НБУ) в последние годы позволила обеспечить независимость работы всей команды регулятора.
Такое мнение высказал председатель Национального банка Яков Смолий во время встречи правления НБУ с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Национальный банк – это не "шоу одного актера". Результаты, которых удалось достичь за последние годы, – надежная банковская система, комфортная для экономики инфляция, низкая учетная и другие процентные ставки, – это результаты работы института, который является способным и независимым, всей команды НБУ, а не одного председателя. Также эти достижения были бы невозможны без большого вклада бизнеса и финансовых учреждений", – цитирует Смолия пресс-служба НБУ.
В свою очередь члены правления Национального банка отметили, что сейчас готовы и дальше работать для сохранения макрофинансовой стабильности и развития украинской экономики.
Как сообщалось, ранее в поддержку независимости НБУ выступили Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата и "Союз украинских предпринимателей" (СУП).
Накануне, 1 июля, глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.
По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.
"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.
Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".
Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.
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Более того, дыра в бюджете Украины в размере 470+ млрд.грн - это следствие турборежима зебилов и действий шмаркли, гончарука и шмыгаля - которые захотели "порулить экономикой".
И да, напомню вам, кацапы, о функциях НБУ:
НБУ в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» является центральным банком Украины, особым центральным органом государственного управления, монопольно осуществляет эмиссию национальной валюты и организовывает её обращение, является кредитором последней инстанции для банков и организовывает систему рефинансирования, устанавливает систему, порядок и формы платежей, в том числе между банками, устанавливает для банков правила проведения банковских операций, осуществляет банковское регулирование и надзор, осуществляет валютное регулирование, определяет порядок осуществления операций в иностранной валюте, организовывает и осуществляет валютный контроль за банками и другими финансовыми учреждениями, которые получили лицензию Нацбанка на осуществление валютных операций. НБУ устанавливает официальный курс гривны к иностранным валютам и обнародует его. Нацбанк устанавливает номиналы, системы защиты, платёжные признаки, дизайн денежных знаков, сохраняет их резервные фонды. Также в его функции входит сохранение банковских и драгоценных металлов, камней и других ценностей. Банк размещает золотовалютные резервы, выполняет операции с ними. НБУ устанавливает порядок определения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 учетной ставки и других процентных ставок по своим операциям; осуществляет лицензирование банковской деятельности и операций в предусмотренных законом случаях, устанавливает банкам нормативы обязательного резервирования средств.
Какие кредиты, под что их брать? Вы же свернули все рынки, кругом падение. Раздайте деньги бабушкам а улицах, будет вам ЗЕленое счастье...
Но ты продолжай бухтеть "а вот при порохе"
"Если мы боимся, что независимость Национального банка исчезнет сию секунду после увольнения [главы НБУ Якова] Смолия, значит, у НБУ нет никакой независимости. Возможно, именно поэтому, по данным ZN.UA, миссия МВФ в Украине одобрила смену руководителя НБУ еще весной, - они тоже это понимают"
Хорошо потролил янелоха)
Так много написано о Смолие за 2 дня, что и не знаешь, а взойдет ли завтра солнце, если сегодня этого "незаменимого гаранта независимости НБУ" отправят в отставку?!
Будешь за солнце покупать хлебушек.
Зибеля вам всем гривен напечатает, зажывём!