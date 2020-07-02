Смолий: Национальный банк – это не "шоу одного актера"

Результаты работы Национального банка Украины (НБУ) в последние годы позволила обеспечить независимость работы всей команды регулятора.

Такое мнение высказал председатель Национального банка Яков Смолий во время встречи правления НБУ с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк – это не "шоу одного актера". Результаты, которых удалось достичь за последние годы, – надежная банковская система, комфортная для экономики инфляция, низкая учетная и другие процентные ставки, – это результаты работы института, который является способным и независимым, всей команды НБУ, а не одного председателя. Также эти достижения были бы невозможны без большого вклада бизнеса и финансовых учреждений", – цитирует Смолия пресс-служба НБУ.

В свою очередь члены правления Национального банка отметили, что сейчас готовы и дальше работать для сохранения макрофинансовой стабильности и развития украинской экономики.

Как сообщалось, ранее в поддержку независимости НБУ выступили Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата и "Союз украинских предпринимателей" (СУП).

Накануне, 1 июля, глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.