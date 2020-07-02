Комитет Рады рекомендовал отправить в отставку главу Антимонопольного комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил заявление об отставке главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, несмотря на его отзыв.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует запись заседания, которая обнародована на сайте комитета.

В частности, решение рекомендовать Верховной Раде уволить Терентьева поддержало 9 членов комитета, воздержались 5 депутатов.

В связи с этим предложение отложить принятие решения до выяснения ситуации с отзывом заявления комитет не рассматривал.

Как сообщалось, накануне председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление об отставке по собственному желанию.

Однако уже на следующий день Терентьев опубликовал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего заявления и попросил не рассматривать его.

В середине сентября 2019 года Зеленский сообщил, что глава АМКУ Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, пока сохранит ее.

"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК", – сказал Зеленский.

Срок полномочий главы комитета и госуполномоченных согласно закону составляет 7 лет. "Глава Антимонопольного комитета может быть освобожден от должности в случае совершения им преступления и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Глава АМКУ имеет право заявить о своей отставке президенту краины", – закреплено законом.