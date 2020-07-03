Зеленский провел переговоры о кандидатуре нового главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками финансового рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

В частности, состоялись встречи Президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во встречах принимали участие министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В ходе переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

Зеленский отметил приверженность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности.

"Независимый Национальный банк – это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ранее в поддержку независимости НБУ выступили Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата и "Союз украинских предпринимателей" (СУП).

Накануне, 1 июля, глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.