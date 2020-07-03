В Украине за сутки выявлено 876 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на 3 июля выявлено 876 новых случаев коронавируса, свидетельствую данные системы мониторинга распространения эпидемии СНБО Украины.

Об этом со ссылкой на сайт системы мониторинга СНБО сообщает БизнесЦензор.

За последние сутки в стране зафиксировано 27 летальных случаев от коронавируса. Общее количество смертей от этой болезни составляет 1212.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области – 5883 (за сутки 153 случая), в Киеве – 5347 (за сутки 105), в Черновицкой области – 4935 (за сутки 41), в Ривненской области – 3950 (за сутки 73), в Закарпатской области – 3126 (за сутки 80), в Киевской области – 2702 (за сутки 47).

Общее количество выявленных случаев коронавируса по Украине составляет 46763, подозрение на коронавирус есть у 91172 человек.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 2 июля обнаружено 889 новых случаев коронавируса.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.