"Укрнафта" через суд лишила компанию Новинского лицензии на добычу газа

1 июля Окружной административный суд Киева вынес решение по делу о Свистункивско-Червонолуцком газоносном месторождении.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ПАО "Укрнафта" сообщает БизнесЦензор.

Суд удовлетворил исковые требования ПАО "Укрнафта" в полном объеме, а именно:

отменено протокольное решение Государственной службы геологии и недр Украины от 22.11.16 г. о введении в действие протокола ГКЗ, которым противоправно были объединены Свистункивское и Червонолуцкое месторождения и допущена повторная оценка компанией "Аркона Газ-Энергия" запасов Червонолуцкого месторождения после проведенного ПАО "Укрнафта" в 2010 году государственного утверждения запасов на этом месторождении;

отменен приказ Госгеонедр №217 от 15.05.2017 года о предоставлении ООО "Аркона Газ-Энергия" на 20 лет специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в т.ч. ДПР с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка) Свистункивско-Червонолуцкого месторождения;

признано недействительным специальное разрешение № 4830 от 18.05.2017 года, выданное ООО "Аркона Газ-Энергия" на геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленную разработку с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка) Свистункивско-Червонолуцкого месторождения.

Также "Укрнафта" надеется на активизацию НАБУ и другими компетентными органами расследований о незаконной выдаче должностными лицами Госгеонедра специального разрешения ООО "Аркона Газ-Энергия", чем был нанесен существенный имущественный ущерб интересам государства.

"Укрнафта" владела спецразрешением на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку Свистункивско-Червонолуцкого месторождения с 2004 по 2014 годы. Компания планировала пролонгировать спецразрешение, но оно без публичного конкурса было реализовано "Аркона Газ-Энергия".

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Как сообщалось, компания Regal Petroleum Вадима Новинского в конце марта 2020 года объявила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия". Первый транш по сделке составил $4,32 млн. Вторая часть выплат $2,16 млн будет перечислена бывшим собственникам компании в случае удовлетворительного урегулирования претензий третьей стороны к "Арконе" по части лицензии. В случае осуществления второго платежа третий транш также в объеме $2,157 млн последует за вторым в течение года.

Согласно данным ГНПП "Геоинформ Украины", лицензия "Аркона Газ-Энергия" на разработку Свистунивско-Червонолуцкого месторождения действует до 18 мая 2037 года.

Ранее учредителями "Аркона Газ-Энергия" являлись Александр Нещотный, Игорь Мычко, Алексей Гребенченко и белизская компания "Эшбери Юниверсал ЛТД". Источник:

Гребенченко в начале 2000-х годов работал в ОАО "Укропткульттовары", конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается президент Петр Порошенко.

Также Гребенченко ранее работал в компании "Эковис Бондарь и Бондарь юридическое бюро". По данным программы "Схемы", именно адвокат этой компании Алексей Бондарь представлял белизскую фирму "Эшбери Юниверсал ЛТД" на общем собрании участников "Аркона Газ-Энергия".

В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий - член Высшего совета правосудия. Его жена Наталья Маловацкая работает нотариусом Киевского нотариального округа и именно она во втором квартале 2017 года перевела совладельцам "Аркона Газ-Энергия" Мычко и Нещотному по почти 1,4 млн грн каждому. Эти суммы соответствовали стоимости их долей в уставном капитале "Аркона Газ-Энергия", которые они продали "Эшбери Юниверсал ЛТД".

Маловацкий во время выборов президента в 2014 году был заместителем руководителя юридической службы Порошенко и руководил юрслужбой "Блока Петра Порошенко" во время парламентских выборов.

В настоящее время лицензионный участок насчитывает пять скважин, ни одна из которых не находится в эксплуатации. Утвержденные Госкомиссией по запасам полезных ископаемых запасы углеводородов лицензионного участка составляют 38 млн баррелей нефтяного эквивалента (MMboe), в частности запасы природного газа – 4,9 млрд куб. м, конденсата – 0,86 млн тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.