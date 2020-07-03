"Криворожгазу" не хватает финансирования на работы в газовых сетях

400 грн на 1 километр газопроводов предусмотрено на работы по безопасности сетей в тарифе для АО "Криворожгаз".

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Криворожгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Финансирование работ по безопасности сетей остается на уровне, меньше необходимого. При отсутствии инвестиций к концу года в Кривом Роге и Криворожском районе полностью изношеными окажутся 1134 км газопроводов и 376 газорегуляторных пунктов, в том числе шкафного типа", - сообщает "Криворожгаз".

В действующем тарифе на распределение газа для АО "Криворожгаз" на безопасность сетей предусмотрено 400 грн в месяц на 1 км газопроводов. Речь идет о таких расходах:

- 364 грн ремонт газопроводов и оборудования, а также материалы для них;

- 37,5 грн электроэнергия для станций электрохимзащиты, другого оборудования.

"Криворожской газораспределительной системе более 40 лет и действующего тарифа хватает лишь на экстренные локальные ремонты", - сказал и.о. директора технического АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В Кривом Роге и Криворожском районе 38% газопроводов построены более 40 лет назад. Уровень износа газораспределительных сетей достиг 73%. В таких условиях для их модернизации необходимы инвестиции на уровне 26,9 млн грн в год, что позволит не только повысить уровень безопасности газоснабжения, но и сделать систему гораздо эффективней и дешевле в обслуживании. В то время, как в тарифе на доставку предусмотрено только 9 млн. грн.

"Если продолжать и дальше игнорировать недофинансирование работ по безопасности сетей, то к концу года полностью изношеными окажутся 1134 км газопроводов и 376 газорегуляторных пунктов, в том числе шкафного типа. Поскольку 37% оборудования (ГРП / ШГРП) является с предельным сроком эксплуатации (10-25 лет), а 62% исчерпало его (более 25 лет) и является морально устаревшим", - сказал и.о. директора технического АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

С начала года бригады аварийно-диспетчерской службы осуществили 3744 выездов на вызовы потребителей. Ежедневно диспетчеры получают около 50 звонков. По статистике большая часть вызовов связана с подозрением на утечки газа на внутридомовых сетях. 8 аварийных бригад круглосуточно работают для потребителей природного газа Кривого Рога и Криворожского района, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную доставку газа.