Смолий сегодня выступит перед Радой
Доклад главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия об отставке Верховная Рада заслушает на внеочередном заседании по кадровым вопросам в пятницу после 15:00, сообщила пресс-служба регулятора.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Доклад главы об отставке в Верховной Раде состоится сегодня ориентировочно после 15:00. Более точной информации, к сожалению, пока не имеем", – говорится в сообщении.
Как сообщал БизнесЦензор, ранее в поддержку независимости НБУ выступили Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата и "Союз украинских предпринимателей" (СУП).
Накануне, 1 июля, глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.
По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.
"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.
Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".
Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.
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Ранее Зеленский https://biz.censor.net/n3196755
"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", - сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.Источник: https://biz.censor.net/n3205867»
Короче, економіку поклали. Гроші, що зостались після Гройсмана частину розікрали, а частина «подєвалась, нєізвєстно куда». Доходів нема.
Чим платити зарплати, пенсії, Армія, інфраструктура і т . д ?
Де взять гроші?
«ЕВРІКА ! Какіє ви всє дуракі !
НАДО. ПРОСТО. ВЗЯТЬ. І. Н А П Є Ч А Т Т А Ь !!!!!!
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.