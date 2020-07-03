Бизнес ухудшил оценку инвестклимата до минимума с 2015 года, – ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5 возможных, снизившись с 2,95 балла во втором полугодии 2019 года.

Об свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), передает БизнесЦензор.

"Мы наблюдаем беспрецедентное ухудшение настроений инвесторов, что сопоставимо с посткризисными настроениями 2015 года. К негативному влиянию вынужденных карантинных мероприятий, продолжавшихся более двух месяцев, добавилась кадровая турбулентность в правительстве и замедление темпов реформ", – отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Согласно данным опроса, только 4% его участников считают инвестиционный климат благоприятным, тогда как в предыдущей волне таких было 17%. Большинство, а именно 62% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% – нейтральным.

ЕБА констатирует, что 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.

Среди положительных моментов, которые отметили бизнес-лидеры за последние полгода, – запуск рынка земли, валютная либерализация, продолжение сотрудничества с МВФ, снижение учетной ставки НБУ, стабильная национальная валюта.

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В то же время к традиционным негативным для бизнес-климата факторам – слабая судебная система, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики, добавились новые факторы. В частности, внедрение ограничительных мер через COVID-19, постоянные ротации в составе правительства, как следствие – политическая и экономическая нестабильность, повышение налогового давления и изменения налогового законодательства, приостановка реформ.

"Прогнозы на следующие полгода тоже не слишком оптимистичны. Только 15% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев. Стоит отметить, что в предыдущей волне опроса 41% СЕО высказывали оптимистические ожидания. Почти половина, а именно 44% считают, что никаких изменений не произойдет, а еще 41% опасаются, что условия ведения бизнеса в Украине еще больше ухудшатся", – отмечается в релизе ЕБА.

При этом только 15% считают, что новым инвесторам все же будет выгодно открывать бизнес в Украине.

ЕБУ уточняет, что в этой волне опросе приняли участие 105 руководителей крупнейших международных и украинских компаний.

Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше 4 баллов.