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Крупнейшие бизнес-ассоциации обеспокоены заявлением главы НБУ об отставке (обновлено)

Крупнейшие бизнес-ассоциации обеспокоены заявлением главы НБУ об отставке (обновлено)

Европейская Бизнес Ассоциация глубоко обеспокоена ситуацией, которая происходит вокруг Национального банка Украины (НБУ) и его руководства.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), передает БизнесЦензор.

"Давление на представителей НБУ является негативным сигналом для иностранных инвесторов и международных компаний, работающих в Украине, поскольку ставят под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине", – сказано в заявлении.

ЕБА подчеркивает, что обеспечение независимости Национального банка, сохранение макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста должны быть прочными приоритетами власти.

"Бизнес призывает не допустить отката назад начатых в финансовом секторе реформ, продолжать начатую политику и обеспечить дальнейшую независимость НБУ. Кроме того, чрезвычайно важна кандидатура председателя центробанка – профессионала своего дела, целью которого будет действительно результат и продолжение начатых реформ", – сказано в заявлении.

В свою очередь президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер заявил, что бизнес обеспокоен отставкой главы НБУ Якова Смолия, что ставит под угрозу сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), передает Интерфакс-Украина.

"Бизнес-сообщество очень обеспокоено отставкой главы НБУ, будущей независимостью НБУ и продолжением сотрудничества с МВФ", – сказал он.

"Сильный и независимый НБУ играет важнейшую роль в макроэкономической стабильности Украины, поскольку он является мощным сигналом доверия для иностранных инвесторов. Поэтому давление на правление НБУ является негативным сигналом для инвесторов, международных партнеров и компаний, которые работают в Украине", – пояснил Гундер.

Он подчеркнул, что компании-члены палаты уважают Якова Смолия и высоко оценивали работу его команды.

В поддержку действующего руководства НБУ также выступил "Союз украинских предпринимателей" (СУП).

"Для бизнес-общественности отставка Якова Смолия – тревожный звоночек. Ввиду того что происходит она из-за политического давления, мы расцениваем это как попытку подорвать независимость Нацбанка", – заявила исполнительный директор СУП Катерина Глазкова.

По ее словам, последние годы работы НБУ прошли в ключе прозрачности и предсказуемости, что очень важно для бизнеса. При этом СУП был в постоянном конструктивном диалоге с Нацбанком.

Глазкова назвала системными и правильными действия центробанка, свидетельством чего является стабильная инфляция и курс нацвалюты, самая низкая в истории страны учетная ставка и ликвидная банковская система.

"Мы поддерживаем действия правления НБУ и надеемся, что депутаты Верховной Рады и президент все же смогут принять решение, которое позволит сохранить независимость и вектор действий НБУ для макрофинансовой стабильности Украины", – добавила Глазкова.

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Как сообщалось, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Ранее также президент Владимир Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.

Автор: 

НБУ (9300) відставка (204) Смолій Яків (166) Європейська бізнес асоціація (170)


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ЛОГИКА ИДИОТКИ:
"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия - политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина - Порошенко",
Т.е. благодаря людям Порошенко гривна сохраняла стабильность и было норм сотрудничество с МВФ.
Но типерь человека Порошенко надо уволить и влезть в гавно - и Порошенко-же в этом виноват!
Это уже не дебилы....
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02.07.2020 18:22 Відповісти

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