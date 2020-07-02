Смолий подал в отставку после конфликтного разговора с Зеленским, – СМИ

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом рассказали два источника LIGA.net (один из них был на встрече), сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, 2 июля отставку Смолия рассмотрит профильный комитет, а уже 3 июля Верховная Рада может освободить кресло руководителя Нацбанка. По словам одного из депутатов, члены финансового комитета получили из Офиса президента рекомендацию принять отставку.

По данным издания, за отставкой главы НБУ кроется более важная для благосостояния всех украинцев новость: у Зеленского свое видение, как помогать и развивать украинскую экономику. И оно сильно расходится с представлениями о правильной экономической политике нынешнего руководства НБУ.

Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме, говорит один из собеседников.

"5-7-9 – это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, из-за которой НБУ не дает ход кредитам, – рассказывает собеседник из руководства "Слуги народа". – И в целом, президент находится в другой экономической парадигме. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история".

Что означает "другая экономическая парадигма" Зеленского? "Деньги – кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику – нельзя; курс – чуть опустить и т.д.", – перечисляет источник издания.

Как сообщал БизнесЦензор, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/$1 с 26,870 грн/$1 по итогам предыдущего рабочего дня, сообщили дилеры коммерческих банков.

Международный валютный фонд заявил, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы Нацбанка Украины Якова Смолия.

Послы стран "Большой семерки" заявили, что подрыв независимости Национального банка Украины может поставить под угрозу реформы в стране.

Как сообщалось, ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.