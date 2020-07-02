Смолий подал в отставку после конфликтного разговора с Зеленским, – СМИ
Глава Нацбанка Украины Яков Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом рассказали два источника LIGA.net (один из них был на встрече), сообщает БизнесЦензор.
По данным издания, 2 июля отставку Смолия рассмотрит профильный комитет, а уже 3 июля Верховная Рада может освободить кресло руководителя Нацбанка. По словам одного из депутатов, члены финансового комитета получили из Офиса президента рекомендацию принять отставку.
По данным издания, за отставкой главы НБУ кроется более важная для благосостояния всех украинцев новость: у Зеленского свое видение, как помогать и развивать украинскую экономику. И оно сильно расходится с представлениями о правильной экономической политике нынешнего руководства НБУ.
Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме, говорит один из собеседников.
"5-7-9 – это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, из-за которой НБУ не дает ход кредитам, – рассказывает собеседник из руководства "Слуги народа". – И в целом, президент находится в другой экономической парадигме. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история".
Что означает "другая экономическая парадигма" Зеленского? "Деньги – кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику – нельзя; курс – чуть опустить и т.д.", – перечисляет источник издания.
Как сообщал БизнесЦензор, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.
На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/$1 с 26,870 грн/$1 по итогам предыдущего рабочего дня, сообщили дилеры коммерческих банков.
Международный валютный фонд заявил, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы Нацбанка Украины Якова Смолия.
Послы стран "Большой семерки" заявили, что подрыв независимости Национального банка Украины может поставить под угрозу реформы в стране.
Как сообщалось, ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".
Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.
Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.
В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.
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ЗЕЛОХу что штаны опустить, что курс - равнобедренно как по роялю х.. пройтись
всякий кретин, маскирующийся по президента страны - её враг.
Источник: https://biz.censor.net/n3205585
Он еще и экономист?
Такой же как и юрист, который до выборов "думал" !, что они сразу после выборов начнут сажать всех подряд, кого захотят....
Здесь то же самое.
Чего? Ты и правда рассчитывал что он будет по другому действовать чем делает сейчас?
Уничтожить олигархию это прекратить влуяние крупного бизнеса на политику. А это не может сделать один человек, даже с полномочиями президента. В первую очередь народ должен перестать голосовать за гречку и 100 гривен, раздаваемые слугами олигархов. Во вторую политика и политики должны стать прозрачными как стёклышко, и за малейшее подозрение в коррупции депутаты, министры, президенты, судьи и менты должды идти в отставку и в тюрьму.
А пока судьи живут в трёхэтажных особняках и ездят на Майбахах коломойские будут выигрывать все суды чудесным образом. А обществу всё пофиг.
И да, задачи такой не стояло. Как она могла стоять у президента, чей зять или сын-дантист вдруг резко стали миллиардерами?
У ниго своё иканамическое видение.....
." Поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, если не считать двух месяцев практики.
При этом развитые страны ведут себя совершенно иначе!!! И делали всегда!
Тоді да для вас парадигма вірна бо живите ви не в Україні.
23.Земельні ділянки
10000 (м²)23.Земельні ділянки
3118 (м²)23.Земельні ділянки
7806 (м²)24.Житлові будинки
418.8 (м²)25.Квартири
93.7 (м²)
1 415 252,0025.Квартири
93.8 (м²)
1 416 762,0026.Садовий (дачний) будинок
276.9 (м²)27.Гаражі
18 (м²)27.Гаражі
16.3 (м²)27.Гаражі
16.7 (м²)28.Інше нерухоме майно
177.6 (м²)28.Інше нерухоме майно
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33 (м²)28.Інше нерухоме майно
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190 (м²)28.Інше нерухоме майно
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80 (м²)28.Інше нерухоме майно
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52 (м²)28.Інше нерухоме майно
67 (м²)28.Інше нерухоме майно
560 (м²)
Может у членов семьи....
31.Квартири
223.1 (м²)33.Гаражі
35.3 (м²)33.Гаражі
20 (м²)
Может он у него автопарке спрятался...
35.Автомобілі легкові
Range Rover
4400 куб. см.2011
35.Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser 100
4200 куб. см.2006
35.Автомобілі легкові
Volkswagen Multivan
1968 куб. см.2012
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Mitsubishi
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35.Автомобілі легкові
Hyundai Tucson
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36.Автомобілі вантажні (спеціальні)--
37.Водні засоби
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Mercedes-Benc ML 350
3000 куб. см.2007
40.Автомобілі легкові
Toyota RAV-4
2000 куб. см.2006
А может в банках трёжлитровых разложены или бесценных бумагах?
45.Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 93 847 605,0047.Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 25 046 938,00
1.Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 8 008 145,0053.Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 43 651 591,00
можете и дальше по этой логике думать, что ни разу не занимавшийся бизнесом инженер-программист Смолий (да да этот чувак в банках только компьютеры настраивал и очень далек от банковского бизнеса на самом деле, по этому Зеленский и снял наконец-то этого дилетанта) заработал майно только на одну зарплату,
я думаю сейчас много программеров отдали свою бы душу, чтоб знать наперед курс валюты - а лучше самому руководитиь им- а Смолий знал, так что уситесь Л@хи у программиста с 90-х Смолия как рубить бабло по настоящему.
Збивати рейтинг Порога- та постійно кошмарити - це так, но не більше...
короче, украинская культура уничтожена, укркино - уничтожено, впк с передовыми разаработками - уничтожен, медицина - уничтожена, судебная и правоохранительная система - уничтожена, на подходе образование и экономика. а вы думали у клоуна может быть свое видение развития?
Можно будет нагнуть гос банки. Но это не надолго. До выборов и все. Потом кровь экономики польется ведрами на головы.
Что делает в НБУ Смолий? Зиц-председатель? Странный персонаж.
Присутствие Рожковой в виде формально второго, а по сути - первого лица в НБУ вызывает вопросы к нему.
А Рожкова должна сидеть, а не быть зам Смолия. Можно послушать ее телефонные переговоры в деле банка Михайловский.
И это все было при олигархе-мародере.
Олигарх-мародер вместе с Гонтаревой должны были бы также сидеть.
http: // vlasti. net/ news / 250265
"Согласно материалам следствия, госпожа Рожкова в сговоре с бизнесменом Борисом Кауфманом и советником председателя правления «Платинум Банка» Дмитрием Зинковым, пользуясь своим служебным положением сначала вынудила акционеров банка «Михайловский» его продать. А затем - «закрыла глаза» на операции по выведению из банка активов почти на 1 млрд. гривен.
Кража этих денег из «Михайловского» была осуществлена через счета «Платинум Банка», где Рожкова ранее трудилась на должности председателя правления."
Странно конечно себя ведет Зеленский по этому вопиющему случаю несправедливости - что до сих пор Рожкова не сидит
конечно рисовать можно но это если у вас экономика разогрета до экспансии и если на вашу
валюту есть спрос хотябы региональный... ну а если его нет то что... спросите у бени он точно
знает как ето называется..........
А потом все по классике - махаю вам лохи ручкой беленькой...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...
кругом звільнення,скорочення,грошей нема...
прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?
Згадаємо, як ще було рік назад...
Інша половина: яка гадина Смолій, пішов у відставку в самий незручний для країни момент!
Ви вже там у вашому зебанарії визначіться, добре він зробив чи погано.
Все це має сприяти захопленню хйлом нашої країни у серпні-жовтні або принаймні її частини