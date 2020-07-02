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Смолий подал в отставку после конфликтного разговора с Зеленским, – СМИ

Смолий подал в отставку после конфликтного разговора с Зеленским, – СМИ

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом рассказали два источника LIGA.net (один из них был на встрече), сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, 2 июля отставку Смолия рассмотрит профильный комитет, а уже 3 июля Верховная Рада может освободить кресло руководителя Нацбанка. По словам одного из депутатов, члены финансового комитета получили из Офиса президента рекомендацию принять отставку.

По данным издания, за отставкой главы НБУ кроется более важная для благосостояния всех украинцев новость: у Зеленского свое видение, как помогать и развивать украинскую экономику. И оно сильно расходится с представлениями о правильной экономической политике нынешнего руководства НБУ.

Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме, говорит один из собеседников.

"5-7-9 – это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, из-за которой НБУ не дает ход кредитам, – рассказывает собеседник из руководства "Слуги народа". – И в целом, президент находится в другой экономической парадигме. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история".

Что означает "другая экономическая парадигма" Зеленского? "Деньги – кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику – нельзя; курс – чуть опустить и т.д.", – перечисляет источник издания.

Как сообщал БизнесЦензор, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/$1 с 26,870 грн/$1 по итогам предыдущего рабочего дня, сообщили дилеры коммерческих банков.

Международный валютный фонд заявил, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы Нацбанка Украины Якова Смолия.

Послы стран "Большой семерки" заявили, что подрыв независимости Национального банка Украины может поставить под угрозу реформы в стране.

Как сообщалось, ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.

Зеленський Володимир (2512) НБУ (9300) Смолій Яків (166)


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Топ коментарі
+35
не вижу никакой маскировки от янелоха - ОН ВРАГ УКРАИНЫ!
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02.07.2020 13:34
+24
МВФ обозначили в меморандуме - независимость НБУ один из приоритетов. Жлобок решил туда залещть, ведь так все крутые *********, крепкие хозяйственники делают - лезут керувать тем чем не имеют права по конституции. Уже 1 грн курса срезало, будет вам 6% ипотеки, только у Ахметки с Коломойшей кому выгодна инфляция 10%+. Спасибо жителям Кривбаса. Почему до восточных и центральных аборигенов никак не дойдет за 30 лет что нужно голосовать как Западная Украина пока не поумнеют.
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02.07.2020 13:00
+23
"И в целом, президент находится в другой экономической парадигме."

Источник: https://biz.censor.net/n3205585

Он еще и экономист?
Такой же как и юрист, который до выборов "думал" !, что они сразу после выборов начнут сажать всех подряд, кого захотят....
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02.07.2020 13:00
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Я вот не пойму, Янелох Сцыкливый - такой исключительный кретин, или просто очень хорошо маскирующийся враг?
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02.07.2020 12:58 Відповісти
не вижу никакой маскировки от янелоха - ОН ВРАГ УКРАИНЫ!
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02.07.2020 13:34 Відповісти
Всякий кретин на посту президента страны, для нее враг...
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02.07.2020 17:01 Відповісти
02.07.20 08:05 Послы G7 заявили о возможности подрыва реформ в Украине на фоне отставке Смолия https://biz.censor.net/n3205517
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03.07.2020 08:29 Відповісти
Ворог України- безсумнівно. Він те відверто демонстрував ще до того як став президентом.
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02.07.2020 13:43 Відповісти
А хіба ворог України не може бути сцикливим критином!
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02.07.2020 15:42 Відповісти
одно другому не мешает
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02.07.2020 16:37 Відповісти
и даже три , в первую очередь - ВРАГ , КРЕТИН и жадная ГНИДА
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02.07.2020 16:51 Відповісти
"курс - чуть опустить и т.д."

ЗЕЛОХу что штаны опустить, что курс - равнобедренно как по роялю х.. пройтись
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02.07.2020 16:06 Відповісти
По професии - он комик, президентом стал только по тому что попросили, но он ничего не должен. А полетически - стандартный буратина который вышел из под контроля тех кто привел его на голубые экраны, и теперь его топят со всех сторон, а он пока всплывает.
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02.07.2020 17:33 Відповісти
перефразирую комментарии.
всякий кретин, маскирующийся по президента страны - её враг.
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02.07.2020 19:46 Відповісти
"И в целом, президент находится в другой экономической парадигме."

Источник: https://biz.censor.net/n3205585

Он еще и экономист?
Такой же как и юрист, который до выборов "думал" !, что они сразу после выборов начнут сажать всех подряд, кого захотят....
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02.07.2020 13:00 Відповісти
меня тоже повеселила "экономическая парадигма"
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02.07.2020 15:51 Відповісти
"Он живёт в своём, отдельном мире" - Меркель о своём дружке по кличке х*ло.
Здесь то же самое.
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02.07.2020 17:27 Відповісти
Він ще й солдат-діловод, не придатний до стройової служби і переможець конкурсу "Танці з зірками", "віртуоз"(стояв перед роялем з опущеними штанами), ексгібіціоніст(бігав голий по супермаркету), і "єщо, он маладой і бистро учітся". Карочє, "усьо будєт зашєбісь" Не знаю, правда, як у наркоманів справи з зубами.
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02.07.2020 20:50 Відповісти
МВФ обозначили в меморандуме - независимость НБУ один из приоритетов. Жлобок решил туда залещть, ведь так все крутые *********, крепкие хозяйственники делают - лезут керувать тем чем не имеют права по конституции. Уже 1 грн курса срезало, будет вам 6% ипотеки, только у Ахметки с Коломойшей кому выгодна инфляция 10%+. Спасибо жителям Кривбаса. Почему до восточных и центральных аборигенов никак не дойдет за 30 лет что нужно голосовать как Западная Украина пока не поумнеют.
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02.07.2020 13:00 Відповісти
Зеля вместо того чтоб уничтожить монополии олигархов и за счет них проводить экономические реформы в стране, менять реальные условия ведения бизнеса, решил бумажки напечатать))) пока власть на посадит Ахметова и ко, никаких реальных реформ бедный народ не увидит...
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02.07.2020 13:06 Відповісти
"Зеля вместо того чтоб"...
Чего? Ты и правда рассчитывал что он будет по другому действовать чем делает сейчас?
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02.07.2020 13:51 Відповісти
Не только Ахметова. У Порошенка тоже есть акции ДТЭКа. Коломойский, Фирташ, Пинчук и олигархи поменьше идут в придачу к Ахметову. Об уничтожении монополий и олигархов, как класса, не раз говорила в своей предвыборной программе Тимошенко. Но, одно дело говорить, а воплотить это в жизнь пока никто из наших президентов не смог или просто задачи такой не стояло.
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02.07.2020 16:44 Відповісти
Ты же не имел ввиду физическое уничтожение ахметовых и пинчуков, нет?
Уничтожить олигархию это прекратить влуяние крупного бизнеса на политику. А это не может сделать один человек, даже с полномочиями президента. В первую очередь народ должен перестать голосовать за гречку и 100 гривен, раздаваемые слугами олигархов. Во вторую политика и политики должны стать прозрачными как стёклышко, и за малейшее подозрение в коррупции депутаты, министры, президенты, судьи и менты должды идти в отставку и в тюрьму.
А пока судьи живут в трёхэтажных особняках и ездят на Майбахах коломойские будут выигрывать все суды чудесным образом. А обществу всё пофиг.
И да, задачи такой не стояло. Как она могла стоять у президента, чей зять или сын-дантист вдруг резко стали миллиардерами?
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02.07.2020 17:46 Відповісти
У Венесуелі також в період розквіту економіки Росія втрутилася, збаламутила народ проти олігархів, в результаті олігархів скинули. Тепер і їхня нафта їм не допомагає, навіть на туалетний папір грошей не вистачає -- дефолт і воші.
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02.07.2020 22:06 Відповісти
Идиот....
У ниго своё иканамическое видение.....

." Поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, если не считать двух месяцев практики.
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02.07.2020 13:08 Відповісти
У президента другое видение развития экономики или уже ВИдения ? ))
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02.07.2020 13:10 Відповісти
В голове туман...
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02.07.2020 17:02 Відповісти
В целом, правильная у президента парадигма! В Украине все 30 лет сушат экономику, якобы сдерживая инфляцию чисто монетарными методами и черезмерно жесткими, а в итоге экономика не может развиваться.

При этом развитые страны ведут себя совершенно иначе!!! И делали всегда!
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02.07.2020 13:13 Відповісти
У развитых стран валюта свободно конвертируемая.
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02.07.2020 13:23 Відповісти
да в 90х сушили что ппц))))
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02.07.2020 13:28 Відповісти
Певно це ви волали як різаний коли на тлі росту ВВП підвищували мінімальну заробітну платню та досі аплодуєте Шмигалю який пропонуєїї ж підвищення в умовах економічної кризи?
Тоді да для вас парадигма вірна бо живите ви не в Україні.
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02.07.2020 13:32 Відповісти
вот на какой помойке вас находят?
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02.07.2020 13:34 Відповісти
долбодятлов? тю, это не секрет, вон третьякова знает
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02.07.2020 14:05 Відповісти
Смолия мало отставить, его нужно ещё и посадить! Но соплежуй на это не способен.
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02.07.2020 13:19 Відповісти
У Смолия тоже фабрика в Липецке?
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02.07.2020 13:53 Відповісти
Где у Яши фабрика? да хз.... где то тут:
23.Земельні ділянки
10000 (м²)23.Земельні ділянки
3118 (м²)23.Земельні ділянки
7806 (м²)24.Житлові будинки
418.8 (м²)25.Квартири
93.7 (м²)
1 415 252,0025.Квартири
93.8 (м²)
1 416 762,0026.Садовий (дачний) будинок
276.9 (м²)27.Гаражі
18 (м²)27.Гаражі
16.3 (м²)27.Гаражі
16.7 (м²)28.Інше нерухоме майно
177.6 (м²)28.Інше нерухоме майно
127 (м²)28.Інше нерухоме майно
33 (м²)28.Інше нерухоме майно
805 (м²)28.Інше нерухоме майно
190 (м²)28.Інше нерухоме майно
64 (м²)28.Інше нерухоме майно
80 (м²)28.Інше нерухоме майно
22 (м²)28.Інше нерухоме майно
6 (м²)28.Інше нерухоме майно
52 (м²)28.Інше нерухоме майно
67 (м²)28.Інше нерухоме майно
560 (м²)
Может у членов семьи....
31.Квартири
223.1 (м²)33.Гаражі
35.3 (м²)33.Гаражі
20 (м²)
Может он у него автопарке спрятался...

35.Автомобілі легкові
Range Rover

4400 куб. см.2011
35.Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser 100
4200 куб. см.2006
35.Автомобілі легкові
Volkswagen Multivan
1968 куб. см.2012
35.Автомобілі легкові
Audi Q5
1984 куб. см.2009
35.Автомобілі легкові
Mitsubishi
1600 куб. см.2002
35.Автомобілі легкові
Hyundai Tucson
1991 куб. см.2012
36.Автомобілі вантажні (спеціальні)--
37.Водні засоби
Гідроцикл 307/2552009
Mercedes-Benc ML 350

3000 куб. см.2007
40.Автомобілі легкові
Toyota RAV-4
2000 куб. см.2006
А может в банках трёжлитровых разложены или бесценных бумагах?
45.Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 93 847 605,0047.Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 25 046 938,00
1.Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 8 008 145,0053.Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 43 651 591,00
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02.07.2020 14:38 Відповісти
Судя по майну - этот дедушка Смолий профессиональный вор т.к. на одну зарплату это не купишь, по этому его все устраивает в Украине и менять он тоже ничего не хочет, да и жить в Украине он не будет.
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02.07.2020 15:07 Відповісти
Логика шариковых, если кто то богаче него, значит вор.
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02.07.2020 16:41 Відповісти
логика шарикова как раз не называть разруху - разрухой, вора-вором, бандиита-бандитом.
можете и дальше по этой логике думать, что ни разу не занимавшийся бизнесом инженер-программист Смолий (да да этот чувак в банках только компьютеры настраивал и очень далек от банковского бизнеса на самом деле, по этому Зеленский и снял наконец-то этого дилетанта) заработал майно только на одну зарплату,
я думаю сейчас много программеров отдали свою бы душу, чтоб знать наперед курс валюты - а лучше самому руководитиь им- а Смолий знал, так что уситесь Л@хи у программиста с 90-х Смолия как рубить бабло по настоящему.
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02.07.2020 17:11 Відповісти
Смолий до НБУ был зампредом правления Аваля. Эта должность - топ-менеджмент банка
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02.07.2020 17:37 Відповісти
а зашел Смолий в 90-е в Аваль начальником IT отдела, когда многомилионное бабло на связь и IT пилилось через Инком в Авале на полную катушку, и видимо этот дедушка неплохо заносил руководству за что его и зделали зампредом.
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06.07.2020 17:09 Відповісти
А ти хотів, щоб банкір був таким же голосраким як і ти?
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02.07.2020 15:41 Відповісти
А я думаю хто коло моєї сраки так важко дихає и плямкає а це ти... Порівняв сраки? От і добре))
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02.07.2020 16:27 Відповісти
Слухай, зебот, ти вивчав декларацію Смолія? Все придбане ним зареєстроване до 2016 року, тобто до вступу на посаду голови НБУ у 17р. Чим він ще займався і це заробив, я хз, але у декларації зеленої плісняви не менші статки. Але ти чогось не кричиш, щоб його розстріляли.
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02.07.2020 16:00 Відповісти
Да ось хєра ти вгадав пєдобот, з весни 2014 і до 17 року ця потвора була замом голови НБУ лєрки-облігації і володіло це лайно в 2015 році аж 11316 м2 ділянок а за 2016 рік ця потвора збільшила розмір земельних ділянок майже в 6 разів до 66742м2. Теж саме чудо сталося і з нерухомістю в 2015 році у нього було 1116м2 а вже за 2016 рік вона збільшилась в 13 з гаком разів аж жо 13933 м2 Кому ти тут цвірінькаєшь ? Зелений поц теж сяде якщо доживе взагалі до суда.

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02.07.2020 16:53 Відповісти
А разве тот, у кого фабрика в Липецке уже сидит?
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03.07.2020 10:21 Відповісти
главнає шоб Пороха єтого посаділі, как я єво нєнавіжу! (с) зебіли
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02.07.2020 14:06 Відповісти
Это ты про пепу? Та сядет твой пепа полюбэ)
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02.07.2020 14:39 Відповісти
Эх! заживем
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02.07.2020 16:42 Відповісти
Ось тут ні - тому , що йому інкремінують різне всяке яке неможливо довести до логічного завершення у суді , а інше - "перші" особи самі не ходять та "крадуть"...- а найголовнішше, цього не допустить сама СИСТЕМА , так як це ПРЕЦЕНДЕНТ ...- і перший , хто розуміе це - це зЄ-шмаркля бЄніна.... , 4 роки швидко пролетять, а потім кошмаритись самому по 101 провадженню, та ділитись із усіма наступниками йому нафуй непотрібно....
Збивати рейтинг Порога- та постійно кошмарити - це так, но не більше...
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02.07.2020 18:59 Відповісти
Які ще чотири роки? З цією сворою через рік вже не буде України.
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02.07.2020 22:17 Відповісти
какая другая парадигма у типа с пустотой в голове и пищащего при виде корабельной сосны?
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02.07.2020 13:26 Відповісти
он и слова-то такого не знает "парадигма", думает, что єто чтото типа бигудей или паранджи
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02.07.2020 14:07 Відповісти
Що робити ця мавпа з гранатою залізла до нас кожного в карман долар росте
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02.07.2020 13:32 Відповісти
не знаю что делать, но очень хочется некоторым знакомым надавать по морде
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02.07.2020 13:54 Відповісти
не сдерживайте себя!
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02.07.2020 14:08 Відповісти
Зелена пліснява - уособлення пересічного невігластва і самодовольства нуворіша. Він кожним словом, жестом, дією виказує своє рагульство. А оскільки "нелоху" вже 42 роки, то ця стара **** новим фокусам не навчиться. Зеленського судитимуть ПО-СПРАВЖНЬОМУ.
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02.07.2020 13:58 Відповісти
Смолий подал в отставку после конфликтного разговора с Зеленским, – СМИ - Цензор.НЕТ 5555
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02.07.2020 17:29 Відповісти
То что счас происходит а не происходит по сути ничего,кроме того что лошков опять решили поиметь,теперь уже очередь дошла до НБУ,зачем же успешного Смолия решили убрать а под шум прибоя срубить бабла на "курсовых качелях" ведь ай яяй у них катастрофа,Смолия убрали,видели сегодня курс доллара,ага вот сейчас какая то гадина крючконосая курчавая обналичивает миллиарды обесцененных гривен меняя ее на зелень,ведь падла знает когда курс вернется в норму,в отличие от вас гои будет иметь в кармане пару лямов просто так,ка грится на ровном месте..
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02.07.2020 14:10 Відповісти
"...у Зеленского свое видение, как помогать и развивать украинскую экономику."

короче, украинская культура уничтожена, укркино - уничтожено, впк с передовыми разаработками - уничтожен, медицина - уничтожена, судебная и правоохранительная система - уничтожена, на подходе образование и экономика. а вы думали у клоуна может быть свое видение развития?
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02.07.2020 14:11 Відповісти
Очередной порохобот отбыл,и конечно же со скандалом,без скандалов они не могут,пусть лучше вспомнит почему он не заметил перекачивания сотен миллионов из привата на Кипр.
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02.07.2020 14:13 Відповісти
Намерения хорошие при нынешнем курсе давать кредиты под 5, 7, 9%, и то много ,когда курс искуственно поддерживаетя для ростовщиков и делков из НБУ и КМУ которые заходят в ОВГЗ и делают нам на процентах второй отрицательный баланс,по сути безтоварного импорта выплаченного по % но уже, а население в результате банковских и долговых кризисов по депозитах никогда прибыли не получало, в лучшем случае при своих оставались, как в 2008 году, 2014, значит скоро следующий кризис и Смолий решил свалить,ведь общая задолженость бюджета 84 миллрд. $, а процент в гринах 16%, в $-8% выходит средний % 16+8/2=12% тогда как государство могло брать в $ под 3,5 , а в гривнах под 6 % в средний %- 4,75 что от 84 миллиардов выходит переплата 12% - 4,75% = 7,25% х 84=6,1 миллардов $ , тоесть к отрицательному балансу примерно 8 миллиардов $, который можно было сократить подняв на предметы роскоши пошлины прибавляется еще 6, 1 миллиард , таким образом расчетная девальвация в год в Украине 8+6,1 миллрд $ / на ВВП 135 = 10,4% из котрых 43% от 6,1 миллрд скрытой девальвации , которая обязательно рванет при выходе из облигаций на совести , которой нет на Смолие,так , что реальная девальвация без учета переплат по займам и предметов роскоши примерно 5%, тогда и кредиты в стране былибы по 6,5, а так дефицит платежного баланса 10,4% от ВВП боюсь, что кредиты по 5% только только для своих будут, так они всегда "нагревают" население и государство потому у нас и страна бедная.
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02.07.2020 14:27 Відповісти
Чем больше напечатают гривны, тем выше будет процент по кредитам.
Можно будет нагнуть гос банки. Но это не надолго. До выборов и все. Потом кровь экономики польется ведрами на головы.
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02.07.2020 15:26 Відповісти
Если кредиты выдают под залог на товарные операции,то инфляции не происходит, в нашем случае согласен, когда кредитуют идут на не целевое использование дефицита бюджета, так еще не по рыночным ценам, рефинанс банков тоже не по рыночным %, но уже наоборот, что способствует не товарным операциям и вывозу капитала, что по сваей сути уменьшение ВВП, так еще все это мошенничество покрывается государством, тогда конечно, весь смысл банковской работы берешь деньги дорогие отдаешь дешевые и за все расчитается государство - двойной удар по валюте, населению и фин.состоянию государства , но власти этого и добиваются они же не на зарплату живут, а воруют страну.
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02.07.2020 22:01 Відповісти
Вінісуєла
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02.07.2020 15:38 Відповісти
Почему от имени НБУ часто говорит Рожкова?
Что делает в НБУ Смолий? Зиц-председатель? Странный персонаж.

Присутствие Рожковой в виде формально второго, а по сути - первого лица в НБУ вызывает вопросы к нему.

А Рожкова должна сидеть, а не быть зам Смолия. Можно послушать ее телефонные переговоры в деле банка Михайловский.

И это все было при олигархе-мародере.
Олигарх-мародер вместе с Гонтаревой должны были бы также сидеть.
http: // vlasti. net/ news / 250265

"Согласно материалам следствия, госпожа Рожкова в сговоре с бизнесменом Борисом Кауфманом и советником председателя правления «Платинум Банка» Дмитрием Зинковым, пользуясь своим служебным положением сначала вынудила акционеров банка «Михайловский» его продать. А затем - «закрыла глаза» на операции по выведению из банка активов почти на 1 млрд. гривен.

Кража этих денег из «Михайловского» была осуществлена через счета «Платинум Банка», где Рожкова ранее трудилась на должности председателя правления."

Странно конечно себя ведет Зеленский по этому вопиющему случаю несправедливости - что до сих пор Рожкова не сидит
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02.07.2020 15:46 Відповісти
дядя, Гонтаревой, Смолию и Рожковой верят международные финансовые органы, а ЗЕЛОХу - нет !
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02.07.2020 16:08 Відповісти
ваш кумир вообще себя никак не ведет - его ведут. А вас имеют в пустоту, на месте которой мог быть мозг... но не у вас
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02.07.2020 16:46 Відповісти
раз "сушить" экономику нельзя значит будем её мочить..... то есть рисовать деньги.... деньги
конечно рисовать можно но это если у вас экономика разогрета до экспансии и если на вашу
валюту есть спрос хотябы региональный... ну а если его нет то что... спросите у бени он точно
знает как ето называется..........
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02.07.2020 16:24 Відповісти
Смолий подал в отставку после конфликтного разговора с Зеленским, – СМИ - Цензор.НЕТ 156
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02.07.2020 17:32 Відповісти
Можна за цю бумажку буде купити аж хлібину хліба
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02.07.2020 19:10 Відповісти
опть, оно еще и экономист и находится в какой-то парадигме? АХРЕНЕТЬ!
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02.07.2020 16:33 Відповісти
КВНщик с липовой корочкой "юриста", подаренной благодаря папе преподавателю, конечно имеет исключительные "познания" в экономике. Народ, выбравший этого высококлассного "спеца" президентом, не имеет права на называться народом, ни иметь хоть каплю благополучия. Это просто рефлексирующая животная биомасса. В нее бабушка беня кидает пачку дрожжей и образуется очередной выперд - и каждый следующий еще более вонючий
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02.07.2020 16:44 Відповісти
Экономику за год всего добили, теперь фин. сектор добьют к осени и все будет пучком)
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02.07.2020 16:56 Відповісти
Чем меньше мы трогаем экономику,тем больше в ней порядка. Маргарэт Тэтчер.1984 год.
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02.07.2020 17:01 Відповісти
а че - норм "парадигма" опустить курс, напечатать бабла, под енту малину обнулить ЗВР и по низкому курсу в страну обетаванную вивести....

А потом все по классике - махаю вам лохи ручкой беленькой...
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02.07.2020 17:11 Відповісти
наконец программиста и недо банкира Смолия сняли.
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02.07.2020 17:12 Відповісти
прийшла шмаркля-малоросс...здаємо свої території,здаємо свої позиції, приймаємо умови пуйла, заглядаємо в його "шакаладний глаз",шмаркля ловить побажання пуйла і готова зійтись десь посередині Дніпра... збито літак,міжнародна підтримка України зменшилась в рази, коронавірус, падіння економіки, величезна дірка у бюджеті, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...

кругом звільнення,скорочення,грошей нема...

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...

ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?

Згадаємо, як ще було рік назад...
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02.07.2020 17:33 Відповісти
Цар Мідас, під дотиком руки якого все ставало золотом - здох від голоду. Скільки має і може прожити блазень Зеля, під дією якого все стає як не попелом то лайном?..
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02.07.2020 17:51 Відповісти
Охохо ох як візьметься він за економіку... Ото буде. Пам'ятаю купони на початку 90х... Нажаль з цим зеленим економістом ми це зможемо побачити знову Там думаю його бачення на рівні: "а чому б взяти і не надрукувати 100 млрд гривень... Марш виконувати. Найгірше що руйнує систему інститутів. Якщо нацбанк буде брати "під козирьок" то буде біда
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02.07.2020 19:08 Відповісти
для КОГО это "правильная" политика НБУ?? а за дыру в бюджете почти в 40.000.000.000 благодаря "правильной" политике, смолий не хочет ответить??
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02.07.2020 19:11 Відповісти
Нужно просто прекратить воровать ********. Также они перед выбором свою Паради му описывали. В чем проблема?
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03.07.2020 06:23 Відповісти
п_дар, за диру у бюджеті відповідає шобла клоунів та їхні прибічники!
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03.07.2020 14:08 Відповісти
Президент Зеленский показал Смолию что нужно работать на интересы Украины, а не на интересы МВФ и прочей шушеры . Украинские спецслужбы хорошо работают и всё видят.
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02.07.2020 19:13 Відповісти
Половина зебілів: добре, що Смолій пішов, добре, що президент його дістав!
Інша половина: яка гадина Смолій, пішов у відставку в самий незручний для країни момент!

Ви вже там у вашому зебанарії визначіться, добре він зробив чи погано.
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02.07.2020 21:33 Відповісти
Т.е отставка Смолия-из за того,шо банки не выдают кредитов по 5%? Экономика не выполняет команду -"равняйсь-смирно"? Кретит по 5,это депозит по 2.5 процента. Зеленский с Шефирам понесут на такую ставку?
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02.07.2020 20:13 Відповісти
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
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02.07.2020 20:46 Відповісти
https://biz.censor.net/user/46377 Тут я с Вами согласен на все 100%. А не голосуют как Западная Украина , потому что боятся фашистов ,бендеровцов про которых медведчуковские каналы втирают и ему подобные Вот если бы в 90-х проголосовали за Черновола , уже жили бы как в Польше . А выбрали крепкого хозяйственника Кучму , а Черновола убили чтобы не мешал , я помню какие страшные сказки на ночь, рассказывали про РУХ
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02.07.2020 22:01 Відповісти
Ничего вы не понимаете ,Зеленский экономист от Бога
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02.07.2020 22:04 Відповісти
Лучший глава центробанка в Центральной и Восточной Европе 2019 года по версии издания GlobalMarketshttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . Ось цю строчичку забули біографи критиканти виставити в коментаріях. Ще питання звідки у дубінського так багато авто , квартир і т.т. На зп журналіста цього не купиш. А Смолій працював і в комерційних структурах.
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03.07.2020 09:48 Відповісти
Головна мета клоуна - розісратись зі всіма західними партнерами, послабити оборонну здатність країни, деморалізувати населення та довести ситуацію в країні до кипіння та хаосу.
Все це має сприяти захопленню хйлом нашої країни у серпні-жовтні або принаймні її частини
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03.07.2020 14:06 Відповісти

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