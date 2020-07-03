Украинцы купили 37 тысяч новых автомобилей за полгода

С января по июнь 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 37,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

По данным объединения, самым популярным автомобилем пол итогам первого полугодия стал компактный кроссовер KIA Sportage – 2642 купленных авто. На втором месте по продажам –Renault Duster, у которого 2604 регистраций за полгода. На третьем месте Toyota RAV-4 – 2471 штук.

Также в десятку самых продаваемых моделей на украинском рынке новых легковых авто вошли: Renault Logan – 1577 штук; Renault Sandero – 1434 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 1064 шт.; Skoda Octavia – 1037 шт.; Hyundai Tucson – 926 шт.; Nissan X-Trail – 780 шт.; Mazda CX5 – 742 шт.

Как сообщалось, в 2019 года в Украине первую регистрацию получили 408,1 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.