"Укрэксимбанк" выставил на продажу бизнес-центр на Оболони за 166 миллионов. ФОТО

Государственный "Укрэксимбанк" выставил на продажу офисно-торговый центр "Дивосвит" в Киеве.

Как сообщает пресс-служба банка, торги состоятся в электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") 23 июля, начальная цена лота – 166,4 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Продажа будет осуществляться в счет погашения долга перед государственным банком. Этот кейс интересен прежде всего тем, что сумма запланированной продажи покроет львиную долю задолженности – 194 млн грн", – отметил глава правления банка Евгений Мецгер.

Многофункциональный офисно-торговый комплекс "Дивосвит" является современным бизнес-центром класса "В+". Общая площадь комплекса составляет 7,3 тыс. кв. м. Внутреннее незастроенное пространство приспособлено для максимально удобной планировки офисов и торговых помещений, а также имеющиеся технические помещения для обслуживающего персонала. Здание максимально оснащено системами жизнеобеспечения и присоединено к коммуникациям. Бизнес-центр имеет собственный наземный паркинг.

"Ранее в здании располагался один из крупнейших в стране центров семейного отдыха с разнообразными учебно-развлекательными зонами. Одним из будущих назначений комплекса может быть обустройство офиса для крупной IT-компании", – отмечается в сообщении.