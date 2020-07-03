Рада минимальным количеством голосов уволила главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №3772 проголосовали 226 депутатов.

Как сообщалось, накануне председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление об отставке по собственному желанию.

Однако уже на следующий день Терентьев опубликовал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего заявления и попросил не рассматривать его.

Однако Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития принял решение одобрть заявление Терентьева об отставке и не рассмотрел предложение отложить принятие решения до выяснения ситуации с отзывом заявления.

Напомним, в середине сентября 2019 года Зеленский сообщил, что глава АМКУ Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, пока сохранит ее.

"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК", – сказал Зеленский.

Срок полномочий главы комитета и госуполномоченных согласно закону составляет 7 лет. "Глава Антимонопольного комитета может быть освобожден от должности в случае совершения им преступления и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Глава АМКУ имеет право заявить о своей отставке президенту краины", – закреплено законом.