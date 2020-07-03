Рожкова возглавила Национальный банк

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова приступила к исполнению обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя.

Как передает БизнесЦензор, об этом Рожкова заявила на совместном брифинге правления НБУ.

"Мы приняли решение продолжить работать и продолжать внедрять политику Национального банка, выполняя наш мандат, и те задания, и те функции, которые предусмотрены законами Украины", – сказала Рожкова от имени правления НБУ.

"До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду выполнять обязанности главы Национального банка", – добавила первая заместитель глав НБУ.

Рожкова призвала правительство и президентуа к сотрудничеству с Национальным банком, а также предостерегла от давления на регулятор.

"Для нашей команды красными линиями остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, это независимость Национального банка как институции… Это недопустимость включения "печатного станка". Это недопустимость возвращения обанкротившихся банков прошлым собственникам. Это недопустимость административного влияния в рыночные отношения", – добавила Рожкова.

Как сообщалось, Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).

Перед этим Смолий пояснил свое решение уйти в отставку давлением со стороны отдельных депутатов, правительства и президента с целью принятия экономически необоснованных решений ради краткосрочных эффектов, которые "могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе".

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.