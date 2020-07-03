Рожкова возглавила Национальный банк
Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова приступила к исполнению обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя.
Как передает БизнесЦензор, об этом Рожкова заявила на совместном брифинге правления НБУ.
"Мы приняли решение продолжить работать и продолжать внедрять политику Национального банка, выполняя наш мандат, и те задания, и те функции, которые предусмотрены законами Украины", – сказала Рожкова от имени правления НБУ.
"До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду выполнять обязанности главы Национального банка", – добавила первая заместитель глав НБУ.
Рожкова призвала правительство и президентуа к сотрудничеству с Национальным банком, а также предостерегла от давления на регулятор.
"Для нашей команды красными линиями остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, это независимость Национального банка как институции… Это недопустимость включения "печатного станка". Это недопустимость возвращения обанкротившихся банков прошлым собственникам. Это недопустимость административного влияния в рыночные отношения", – добавила Рожкова.
Как сообщалось, Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).
Перед этим Смолий пояснил свое решение уйти в отставку давлением со стороны отдельных депутатов, правительства и президента с целью принятия экономически необоснованных решений ради краткосрочных эффектов, которые "могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе".
Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.
По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.
"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.
Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".
Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.
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https://youtu.be/NAnIX07D42g НОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НБУ PRO&CONTRA
или толе еще будет, толе еще будет...о-йо-йой
будем значит новые деньги печатать, пластмассовые как Эвропе
Тому в нас і країна бідна як говорив товариш президент Зеленський - не вистачає навіть на маски не говорячі про тест системи, все закупається в Китаї за кредити бо їм винні США і потрібно якось розрахуватися, до речі щей тому бідні бо ні чого не виробляємо, а все купуємо, бо гроші НБУ а ні державні, народні,виробника,споживача тому і % на кредити 25 вихотять в валюті бо треба по облігаціям спекулянтів підтримувати, а ні народ, державу, армію, освіту і медицину, бо влада ак рахує , бо у влади немає відповідальності перед народом - це основна причина, годі сподіватися на порядніх професіоналів їх просто немає, був тільки один 2 тис.років тому, та щей мати до дітей відноситься порядно і відповідально бо це її нащадки,а влада в Україні турбується тільки про себе, бо вони не порядні і не відповідальні, тому в нас і країна не логічна - абсуртів.
но с нашим счастьем - навряд
Порохоботы выбирали Пороха
Зебилы - табуретку.
Прошло почти полтора годы - и все уже прекрасно видят, что было "лучше", а что "хуже"
Потому дебилами являются отнююююдь не порохоботы
Дальше просто наблюдай, как просто нарид хлебает пригоршнями 90-е.
Всё будет сметено зелёным турбоураганом
Скоро поставлять профі від бені, і ..."https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48432629 Коломойский посоветовал дефолт. Что делать Зеленскому ... " 27 мая 2019 г.
Через одну неділю, після кінгурації презЕдента, його хазяї нояснив, для чого вкладав гроші у вибори Зеленського
Скоро правління передадуть коломойському, чи його песику, ото зебіли "заживуть", і ми разом з ними
Лише в Америці, цей "бідолаха" постраждав на 13 річних бюджета України. 470 млрд доларів
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Из Википедии:"Центральный банк страны (НБУ) устанавливает учетную ставку,под которой ЦБ(НБУ) предоставляет кредиты коммерческим банкам.Чем выше учетная ставка ЦБ(НБУ),тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставленный ими кредит и наоборот.Другими словами,косвенно,опосредованно,Центральный банк(НБУ) определяет финансирование или не финансирование реального сектора экономики.Так вот ,в вину Смолию и НБУ ставили высокую учетную ставку и соответствено комерческие и государственные банки предлагали кредиты по высоким процентам невыгодным реальным производителям,чем тормозилось развитие экономики
чим відрізняється Катерина Рожкова від е-Катерини Рожкової?