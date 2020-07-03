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Рожкова возглавила Национальный банк

Рожкова возглавила Национальный банк

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова приступила к исполнению обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя.

Как передает БизнесЦензор, об этом Рожкова заявила на совместном брифинге правления НБУ.

"Мы приняли решение продолжить работать и продолжать внедрять политику Национального банка, выполняя наш мандат, и те задания, и те функции, которые предусмотрены законами Украины", – сказала Рожкова от имени правления НБУ.

"До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду выполнять обязанности главы Национального банка", – добавила первая заместитель глав НБУ.

Рожкова призвала правительство и президентуа к сотрудничеству с Национальным банком, а также предостерегла от давления на регулятор.

"Для нашей команды красными линиями остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, это независимость Национального банка как институции… Это недопустимость включения "печатного станка". Это недопустимость возвращения обанкротившихся банков прошлым собственникам. Это недопустимость административного влияния в рыночные отношения", – добавила Рожкова.

Как сообщалось, Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).

Перед этим Смолий пояснил свое решение уйти в отставку давлением со стороны отдельных депутатов, правительства и президента с целью принятия экономически необоснованных решений ради краткосрочных эффектов, которые "могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе".

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Автор: 

НБУ (9303) Смолій Яків (166) Рожкова Катерина (266)


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Топ коментарі
+25
Рожкова возглавила Национальный банк - Цензор.НЕТ 4850
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03.07.2020 18:39
+17
Лепша подруШка погорелицы?
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03.07.2020 18:50
+17
Рожкова возглавила Национальный банк - Цензор.НЕТ 765
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03.07.2020 21:49
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Рожкова возглавила Национальный банк - Цензор.НЕТ 4850
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03.07.2020 18:39 Відповісти
баба сосна?
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03.07.2020 20:15 Відповісти
При чому тут це? Вона в.о. по системі заміщення. Подивимося, кого призначат.
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03.07.2020 21:46 Відповісти
А возможно она так и останется, тут бабка надвое гадала...
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03.07.2020 22:53 Відповісти
Лекція екс директора **** та одного з засновників НБУ Олександра Савченка з оцінкою діяльності НБУ Смолія і рекомендаціями по корегуванню політики НБУ.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARB_LiHEdQ27AaZOxDZjuLsHdV2qRExWyjFqdUrVsJ9nkip9ZtTvgT5k7rbfp6iMGpAfpvNqWI5vdHF7&hc_ref=ARTtOqhmYUr6TD4sjkV2zc_Ahe2Dp4YF3MWPMwLoGsn4sdudXm4mGHFjNqTg63FiMQk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA9SgBQll5twerhGFk31Qi09OBh42FGQ340gPf4UfzvA6EyMBz9-uI9_oNcO9-e4oiCko8WdiDwS01mvyGqd2RwrE0C3fVmqLfZVj58a6BAOgqM-1O2lpMhUWUWd__Hwqj-RJihASNx3VXNRX5cUlVdOGZmgeNcZE6MrS7_dgddynvcDosao03AdLjSkDarUsVCAHUT-JYUR3J5lJRF2kbPs-**********************************************************-EAd_QmWWwsVSKTEaVD9Qq1FBRDXR5nuaMy0r1fJLvJQGFj6FkL1KAK1jU8qnPEgKj8VGMho Олександр Савченко
https://www.facebook.com/officialsavchenko/posts/2875983575989094?__xts__%5B0%5D=68.ARA9SgBQll5twerhGFk31Qi09OBh42FGQ340gPf4UfzvA6EyMBz9-uI9_oNcO9-e4oiCko8WdiDwS01mvyGqd2RwrE0C3fVmqLfZVj58a6BAOgqM-1O2lpMhUWUWd__Hwqj-RJihASNx3VXNRX5cUlVdOGZmgeNcZE6MrS7_dgddynvcDosao03AdLjSkDarUsVCAHUT-JYUR3J5lJRF2kbPs-**********************************************************-EAd_QmWWwsVSKTEaVD9Qq1FBRDXR5nuaMy0r1fJLvJQGFj6FkL1KAK1jU8qnPEgKj8VGMho&__tn__=-R Вчора о 12:00
https://youtu.be/NAnIX07D42g НОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НБУ PRO&CONTRA
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05.07.2020 15:47 Відповісти
"Баба да...!"
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03.07.2020 23:37 Відповісти
Скорее, нет. Нормальная бы свалила вместе со Смоли́ем. А эта...
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04.07.2020 08:27 Відповісти
А что она там такое длинное руками показывает?Может о молодости рассказывает своей комсомольской?
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04.07.2020 14:41 Відповісти
Свято место пусто не бывает
или толе еще будет, толе еще будет...о-йо-йой
будем значит новые деньги печатать, пластмассовые как Эвропе
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05.07.2020 10:22 Відповісти
Были деньги народа и государства, потому что все в стране производится народом на активах и природных ресурсах государства, так по крайней мере записано в конституции, что все природные ресурсы принадлежат народу, а на деле деньги принадлежат НБУ, а природные ресурсы олигархам.
Тому в нас і країна бідна як говорив товариш президент Зеленський - не вистачає навіть на маски не говорячі про тест системи, все закупається в Китаї за кредити бо їм винні США і потрібно якось розрахуватися, до речі щей тому бідні бо ні чого не виробляємо, а все купуємо, бо гроші НБУ а ні державні, народні,виробника,споживача тому і % на кредити 25 вихотять в валюті бо треба по облігаціям спекулянтів підтримувати, а ні народ, державу, армію, освіту і медицину, бо влада ак рахує , бо у влади немає відповідальності перед народом - це основна причина, годі сподіватися на порядніх професіоналів їх просто немає, був тільки один 2 тис.років тому, та щей мати до дітей відноситься порядно і відповідально бо це її нащадки,а влада в Україні турбується тільки про себе, бо вони не порядні і не відповідальні, тому в нас і країна не логічна - абсуртів.
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05.07.2020 15:34 Відповісти
нет слов, одни матюки......
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03.07.2020 18:44 Відповісти
Расшифровываю:"Это - ******!"
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03.07.2020 21:16 Відповісти
Ба, все старые лица, точнее - морды.
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03.07.2020 22:55 Відповісти
Лепша подруШка погорелицы?
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03.07.2020 18:50 Відповісти
если б...
но с нашим счастьем - навряд
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04.07.2020 10:34 Відповісти
Точно. Не Беніна, до станка не пустить. Почекайте трішечки і станок буде Ваш і гривню перетворите на папірці.
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04.07.2020 12:41 Відповісти
а ты - лепший друг поджигателей ?
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06.07.2020 11:26 Відповісти
горіла гривня, палала...
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03.07.2020 19:21 Відповісти
гонтарева памаги!
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03.07.2020 19:56 Відповісти
Дзеньки, уж помогла так помогла.
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03.07.2020 23:06 Відповісти
Скучаешь по выгнанным рашистским банкам?
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05.07.2020 11:42 Відповісти
и по закрытым отечественным Шаурма-банкам и Чебурек-банкам
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06.07.2020 11:27 Відповісти
шо тут, в комментах одни зелебобы, адепты 95 квартала отписались?
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03.07.2020 20:17 Відповісти
Та не, тут ещё дебилов-порохоботов полно.
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04.07.2020 00:45 Відповісти
мальчик, дебилом по определению является тот, кто, имея выбор "лучше" - "хуже", выбирает "хуже".

Порохоботы выбирали Пороха
Зебилы - табуретку.

Прошло почти полтора годы - и все уже прекрасно видят, что было "лучше", а что "хуже"

Потому дебилами являются отнююююдь не порохоботы
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04.07.2020 10:38 Відповісти
ЗЕдебилы имеют одну сущность хитрую - сколько им аргументов не ложи на стол, все равно не убедишь. Убить быка пяткой в движении проще чем переубедить идиота.
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06.07.2020 11:50 Відповісти
Так уже все не важно. Звиздец пришел.
Дальше просто наблюдай, как просто нарид хлебает пригоршнями 90-е.
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04.07.2020 13:10 Відповісти
Не долго будет маятся старушка в высоковольтных проводах
Всё будет сметено зелёным турбоураганом
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03.07.2020 21:41 Відповісти
Рожкова возглавила Национальный банк - Цензор.НЕТ 765
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03.07.2020 21:49 Відповісти
Вот вам и "новые" лица, пожалуйста - любуйтесь!!!
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03.07.2020 22:58 Відповісти
Не журіться , сміятися ще не раз прийдеться ...для того і клоуни...)))
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03.07.2020 23:00 Відповісти
Зелёный всю шваль собрал к себе, какой бардак творится. Ни один из бывших президентов за год правительства своего, не поменял столько всяких должностных лиц, как этот клоун - пианист.
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03.07.2020 23:08 Відповісти
Серйозно? Виходить що за часів президентства Порошенка працювали кадри Януковича?
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04.07.2020 09:27 Відповісти
Вони і зараз багато де працюють... Той же член партії регібонів Разумков! Та й Богдан був замміністра в уряді Азірова...
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04.07.2020 16:58 Відповісти
Это ублюдок-многостаночник. У него здесь несколько веков по типу вставай, хтось собі такий, мій комментар
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05.07.2020 15:18 Відповісти
Ну і плагіатор Шкарлет на джипі - теж із ригоаналів!
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04.07.2020 17:00 Відповісти
Еще одна представитель "братского народа"...
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04.07.2020 03:21 Відповісти
Ты по фамилии смотришь? Очень умно.
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04.07.2020 08:25 Відповісти
При Порошенко бюджет наполнялся. При Зеленском - в бюджете растёт дыра. Так кто ворует?
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04.07.2020 09:12 Відповісти
Ну да, это ж Зеленский во всем мирек эпидемию устроил. Порохоботы, вы совсем уже отбитые наглухо, как и ваш шоколадный папа, который День Конституции перенести предложил
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05.07.2020 10:43 Відповісти
Падіння почалося до епідемії. Тому свою брехню залишайте собі, бо ви зацікавлена особа.
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06.07.2020 04:41 Відповісти
ПУСТИЛИ ЛИСУ В КУРЯТНИК!!!!!!!!
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04.07.2020 10:39 Відповісти
Дивна річ- призначили заступника "кращого нацбанкіра", а казковим свідкам секти 8 відсотків знову не до вподоби!
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04.07.2020 12:11 Відповісти
Коли свідки 42 відсоткового виймуть голову з дупи і навчаться, хочаб, читати, я вже не кажу думати, це апріорі неможливо, бо нічим, то може й дізнаються, що "Екатерина Рожкова приступила к исполнению обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя.Источник: https://biz.censor.net/n3205984"
Скоро поставлять профі від бені, і ..."https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48432629 Коломойский посоветовал дефолт. Что делать Зеленскому ... " 27 мая 2019 г.
Через одну неділю, після кінгурації презЕдента, його хазяї нояснив, для чого вкладав гроші у вибори Зеленського
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04.07.2020 12:50 Відповісти
Рожкова личный враг Коломоя. Вот это сейчас заруба начнется. Интересно, удержит курс гривны на уровне 27 или это уже мечта?
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04.07.2020 12:26 Відповісти
На жаль, лише В.О.
Скоро правління передадуть коломойському, чи його песику, ото зебіли "заживуть", і ми разом з ними
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04.07.2020 12:39 Відповісти
Ну да, она не хотела но могла с Гундаревой гривну трижды опустить, а Беня лично сопротивлялся этому! Даже у Гитлера таких личных врагов не было!
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04.07.2020 21:36 Відповісти
Страшне діло. Беня, "безвинно постраждалий" від Гонтаревої, Міжнародного аудиту, МВФ, Англії та Америки.
Лише в Америці, цей "бідолаха" постраждав на 13 річних бюджета України. 470 млрд доларів
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05.07.2020 09:54 Відповісти
Саме головне, що так і нічого не второпають. Беня вже забрав із казни все, що можна було взяти, та ще і до станка докарабкався. Рожкова тимчасово, пока не виберуть Беніного. А там і кус і папірців такої кількості, скільки зможе пережувати це барило. Ви це зробили разом, дебіли!
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04.07.2020 12:47 Відповісти
---Вже всі .путінські . пташенята---розсілися на стратегічних гніздечках України /даремно мурляки з ДБР прціли ППВ поцупили---нас тепер і так .живцем. присиплять масою обезцінених.../
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04.07.2020 14:03 Відповісти
Известная взяточница, под видео делающая откат ... Короче - откат - главное слово в характеристике правления Зе.
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04.07.2020 14:35 Відповісти
Известная взяточница работала ещё при Порошенко. Она - подельница Гонтаревой. Не получается у нас независимых органов.
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05.07.2020 14:02 Відповісти
Беня, Дубинский-евреи...
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04.07.2020 15:28 Відповісти
Кому соснула эта шкапа интерестно знать?
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04.07.2020 17:04 Відповісти
каждый день стране забивают в зад очередной пенек.скоро лопнет.
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04.07.2020 19:06 Відповісти
Сидят такие шоколадники и хз,что и писать:надо бы и на Зелю погавкать,а нельзя-Рожкова ведь из ихних...Шо ж робыть?
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04.07.2020 21:41 Відповісти
Правая рука Гонтаревой. Печаль!
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04.07.2020 21:42 Відповісти
Краще слідкуй за правою рукою Ківи, поки вона не виявилася у тебе в штанях, ось тоді буде смуток.
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05.07.2020 00:31 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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05.07.2020 00:55 Відповісти
"Рожкова возглавила Национальный банк" - https://ubr.ua/finances/banking-sector/rozhkovu-pytajutsja-otstranit-ot-raboty-v-natsbanke-perechisljajut-uholovnye-dela-3883672 ТОП-5 уголовных дел, открытых против Рожковой. - Зеленский (Коломойский) поставил уголовницу управлять НБУ. Не трудно догадаться что из этого получится. Есть у него мозги? - https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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05.07.2020 07:19 Відповісти
Рожкова говорила правильные тезисы-азбучные истины относительно института любого национального банка,но она умолчала о главном-финансировании реального бизнеса,прежде всего,среднего и малого,но не олигархов.Известная истина-деньги - это кровь экономики,а вот такие как Смолий и Рожкова об этой основной функции банков предпочитают отмолчаться.
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05.07.2020 09:12 Відповісти
Ты бы почитал устав Нацбанка, что ли? Он не кредитует "реальный бизнес", ни в какой стране мира.
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05.07.2020 11:45 Відповісти
Правовой статус НБУ:"...Определяет порядок определения учетной ставки".
Из Википедии:"Центральный банк страны (НБУ) устанавливает учетную ставку,под которой ЦБ(НБУ) предоставляет кредиты коммерческим банкам.Чем выше учетная ставка ЦБ(НБУ),тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставленный ими кредит и наоборот.Другими словами,косвенно,опосредованно,Центральный банк(НБУ) определяет финансирование или не финансирование реального сектора экономики.Так вот ,в вину Смолию и НБУ ставили высокую учетную ставку и соответствено комерческие и государственные банки предлагали кредиты по высоким процентам невыгодным реальным производителям,чем тормозилось развитие экономики
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05.07.2020 18:58 Відповісти
ишак-президент, коза-начальник банка.
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05.07.2020 14:30 Відповісти
Рожкова сильный профессионал и Личность, а не исполнитель. Наверняка Коломойский ее уберет. Но если она останется мне лично будет спать спокойней, откровенной херни она никогда не сделает. Но могут же клоуна очередного выставить типа всех этих арахмий, шмигалей кориенок прочей бездарной шушвали.
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05.07.2020 15:15 Відповісти
Тюнинговая чуток... Ту мач.. Баба, да, баба, да... Подайте мне мой айкос!
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05.07.2020 17:30 Відповісти
Інтересно, це тільки мені одному здалося, що на фото Йилена Бандаренка?
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06.07.2020 08:04 Відповісти
Загадка для глядачів серіалу West World:
чим відрізняється Катерина Рожкова від е-Катерини Рожкової?
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06.07.2020 10:27 Відповісти

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